河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊　安陽全市市民不出戶

▲河南受到雙變種病毒疫情夾擊。（圖／翻攝新浪網）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南省昨（11）日新增本土確診病例87人，以許昌市檢出74例最多，主要是感染新冠Delta變種病毒。此外，受到天津Omicron變種病毒跨省傳播的安陽市也出現2起確診病例，使得安陽疫情防控指揮部立即升級防控措施，全市禁止機動車輛行駛，市民也被要求「足不出戶」，藉此阻斷疫情持續擴散。

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，除天津以外，河南安陽也發現了奧密克戎（Omicron）的本土陽性病例，而且與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為2021年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

對此，安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部發出關於暫停人員流動、配合全員核酸檢測通告，通告指出，全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。按照本單位、村（社區）的要求，開展全員核酸檢測。

通告稱，全市所有機動車原則上不得上路行駛（軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外）；全市生產經營單位暫停經營。因安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出，並做好自身的核酸檢測，直到排除疫情風險隱患為止。

除安陽面對的新冠Omicron變種病毒疫情，許昌則是受Delta變種病毒疫情侵襲，單日出現本土新增確診74人。外界一度認為許昌市的疫情近日隨著下轄禹州市的確診人數減少而趨緩，不料，確診人數再度衝高，讓部分民眾擔心會與Omicron疫情重疊，引發更大規模的感染。

▲蘭州大學預測，河南許昌疫情有望在1月20日前後控制。（圖／翻攝新浪網）

不過，根據蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統數據顯示，許昌的疫情將有望在1月20日前後獲得控制，累計確診人數約294人（236至353人之間）。