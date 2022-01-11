　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊　安陽全市市民不出戶

▲河南許昌疫情。（圖／翻攝新浪網）

▲河南受到雙變種病毒疫情夾擊。（圖／翻攝新浪網）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南省昨（11）日新增本土確診病例87人，以許昌市檢出74例最多，主要是感染新冠Delta變種病毒。此外，受到天津Omicron變種病毒跨省傳播的安陽市也出現2起確診病例，使得安陽疫情防控指揮部立即升級防控措施，全市禁止機動車輛行駛，市民也被要求「足不出戶」，藉此阻斷疫情持續擴散。

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

▲河南安陽進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，除天津以外，河南安陽也發現了奧密克戎（Omicron）的本土陽性病例，而且與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為2021年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

對此，安陽市新冠肺炎疫情防控指揮部發出關於暫停人員流動、配合全員核酸檢測通告，通告指出，全市特別是湯陰縣、市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶。按照本單位、村（社區）的要求，開展全員核酸檢測。

通告稱，全市所有機動車原則上不得上路行駛（軍車、警車、消防車、救護車、工程救險車、持有市疫情防控指揮部通行證的公務車和保供車輛除外）；全市生產經營單位暫停經營。因安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出，並做好自身的核酸檢測，直到排除疫情風險隱患為止。

除安陽面對的新冠Omicron變種病毒疫情，許昌則是受Delta變種病毒疫情侵襲，單日出現本土新增確診74人。外界一度認為許昌市的疫情近日隨著下轄禹州市的確診人數減少而趨緩，不料，確診人數再度衝高，讓部分民眾擔心會與Omicron疫情重疊，引發更大規模的感染。

▲河南許昌疫情。（圖／翻攝新浪網）

▲蘭州大學預測，河南許昌疫情有望在1月20日前後控制。（圖／翻攝新浪網）

不過，根據蘭州大學新冠肺炎疫情全球預測系統數據顯示，許昌的疫情將有望在1月20日前後獲得控制，累計確診人數約294人（236至353人之間）。

ET快訊
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中
台積電領日本千億補助！　條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪水+疫情夾殺！鄭州餐廳列「半年辛酸史」停業　網嘆是真實寫照

租車後突被隔離！苦主25天無法還「收天價帳單」哭了：按分鐘計費

河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊　安陽全市市民不出戶

陸上市集團鼓勵生小孩　「生三胎獎40萬」加休12個月產假

Omicron「去年12月中」就殺進天津！社區傳播已三代　引爆當地群聚

天津核酸檢測系統「一天出包2次」　民眾雪中排隊3小時

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例　大陸日增本土再破百110+11

女乘客「2奇怪行徑」驚動運將　秒鎖死車門陪聊救回一命

妻子突坦承「肚裡二寶是別人的」！綠帽男離婚後原諒　結果更驚嚇

「雙減」重挫營收8成！新東方辭退6萬員工　投入海外市場求生

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

洪水+疫情夾殺！鄭州餐廳列「半年辛酸史」停業　網嘆是真實寫照

租車後突被隔離！苦主25天無法還「收天價帳單」哭了：按分鐘計費

河南「Delta＋Omicron」雙病毒夾擊　安陽全市市民不出戶

陸上市集團鼓勵生小孩　「生三胎獎40萬」加休12個月產假

Omicron「去年12月中」就殺進天津！社區傳播已三代　引爆當地群聚

天津核酸檢測系統「一天出包2次」　民眾雪中排隊3小時

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例　大陸日增本土再破百110+11

女乘客「2奇怪行徑」驚動運將　秒鎖死車門陪聊救回一命

妻子突坦承「肚裡二寶是別人的」！綠帽男離婚後原諒　結果更驚嚇

「雙減」重挫營收8成！新東方辭退6萬員工　投入海外市場求生

快訊／新北內用加隔板？　侯友宜：採嚴格方式管理

范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

快訊／確診8歲童一家跨年玩高雄　擴大匡列51人！29人PCR出爐

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

運將察覺她奇怪行徑　鎖死車門陪聊救回一命

留日女替閨蜜擋10刀亡！劉鑫被判賠300萬

大陸元祖網紅赴美12年　淪洗腳妹近況曝

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

雙減重挫營收8成！新東方辭退6萬員工

妹全裸陪睡12歲哥…網爆：還揉胸　官方回應了

爸爸設假裝出門考驗　女兒秒丟作業被抓包

天津核酸檢測系統「一天崩2次」

更多熱門

相關新聞

美國「單日通報138萬例」又破紀錄

美國「單日通報138萬例」又破紀錄

美國面臨Omicron強襲，10日通報超過138萬新增病例，史上前6高的單日確診都發生在過去8天。由於周末的延遲效應，新冠數據往往在週一激增，若只分析此項目，恐怕不夠全面；儘管如此，整體趨勢仍指出，該國病例大幅暴增，全美各地已經出現勞工及醫療資源短缺的跡象。

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

桃機「前進實驗所」照片曝光　王必勝嘆：一年前開始部桃事件處理

桃機「前進實驗所」照片曝光　王必勝嘆：一年前開始部桃事件處理

天津核酸檢測系統「一天崩2次」

天津核酸檢測系統「一天崩2次」

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒Omicron河南安陽封城

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面