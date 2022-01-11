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醫學史首例！　美57歲垂死病患「移植豬心」救回來了

▲▼美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

▲美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭大學醫學中心的外科醫師成功將豬隻心臟移植到人體身上，成為醫學史上的首例。接受移植的57歲男性病患班奈特（David Bennett）由於心力衰竭與心律不整等問題，使他不適合接受人類心臟移植或輔助幫浦，這項高度實驗性的手術是為了挽救他生命的最後努力，術後3天患者情況良好。

據美聯社報導，儘管目前仍無法確定這項手術是否真的有效，但它象徵著數十年來使用動物器官進行救命移植的一大躍進。班奈特的兒子透露，父親知道無法保證手術一定成功，但他已經奄奄一息，且不適合人類心臟移植，於是班奈特在手術前一天說，「要麼死、要麼動手術，我想要活下去，我知道這是姑且一試，但是我最後的選擇。」7日的手術進行了7個小時。

▲▼美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

▲美國出現世界醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

這是醫學史上首見豬隻心臟移植到人體的案例，這次手術使用的是一頭經過基因改造的豬隻的心臟，去除細胞內一種導致超急性移植排斥反應的糖。術後3天，班奈特可以自己呼吸，同時連接著心肺機來幫助新的心臟運作，接下來幾周將是關鍵恢復期，醫生將仔細監測他的狀況。目前幾家生技公司正在開發用於人類移植的豬隻器官，為班奈特提供心臟的是United Therapeutics生技公司旗下的Revivicor。

報導指出，1984年一名垂死的嬰兒Fae曾靠著狒狒的心臟多活了21天，科學家多年來則將動物器官移植研究從靈長類轉向了豬隻，對牠們進行基因改造修補。負責為班奈特執刀的醫師格里菲斯（Bartley Griffith）在5年多來，嘗試把豬的心臟移植到50隻狒狒的體內，最終才讓班奈特躺上手術台，而班奈特大約在10年前就已接受植入了豬隻的心臟瓣膜。

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