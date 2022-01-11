富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」反轉遭逮　病逝獄中

▲杜斯特（Robert Durst）被判無期徒刑，10日病逝獄中。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者王佩翊／編譯

涉嫌殺害3名親友的美國地產大亨杜斯特（Robert Durst）擁有戲劇化的一生，他在殺人後隱性埋名，藏匿多年，但卻意外在拍攝紀錄片時說溜嘴自己殺人，遭重新立案調查，最終因其中一起殺人案而被判無期徒刑。不過他被判刑後馬上就感染新冠肺炎，甚至因此住院治療，他的律師透露，杜斯特10日上午已經逝世，享壽78歲，結束傳奇的一生。

根據《紐約時報》報導，杜斯特出生於地產世家，是名符其實的富三代，然而在他7歲時卻不小心親眼目睹母親墜樓，導致他從此情緒不穩定，性格衝動、愛打架，並且非常孤僻。他1973年與妻子凱瑟琳（Kathleen McCormack）結婚，然而短短3年就出現婚姻危機，由於杜斯特不想要孩子，因此還逼女方墮胎。

凱瑟琳最後在1981年聘請了一名離婚律師，協調離婚事宜。據悉，她還曾經因為遭到杜斯特家暴而就醫。不過誰也沒想到，兩人還沒有離婚，凱瑟琳就在1982年離奇失蹤。然而杜斯特5天後才報警，並聲稱自己當天開車送妻子去火車站，親眼看她搭上火車才離開，還說自己該晚和鄰居一起喝酒，也有打電話到給凱瑟琳，試圖營造不在場證明。然而事後經警方調查，不但通聯記錄與他的證詞不符合，就連鄰居也直言當晚並沒有跟杜特斯喝酒。

儘管警方認為杜斯特嫌疑重大，但因證據不足，該案因此擱置了16年，直到1998年警方接獲新的線索，才重新展開調查。警方2000年鎖定杜斯特身邊一位身兼他發言人的記者好友蘇珊（Susan Berman），並預計要向她問話，怎知在見面前夕卻收到一封匿名信寫著蘇珊的家裡地址，並提到她已經在那裡遭到槍殺。儘管事後杜斯特堅決否認犯行，但警方卻發現匿名信上的筆跡與杜斯特1999年寄給蘇珊的一封信上的字跡相符，甚至還出現相同的錯字。

此後，杜斯特開始隱姓埋名，離開原本的生活圈，並假扮成女人。此時的杜斯特與71歲的鄰居布萊克（Morris Black）交好，沒想到某天晚上兩人發生爭執，杜斯特一氣之下便掏出手槍，兩人經過一陣扭打，最後雙雙倒在地上。然而此時手槍卻走火，子彈擊中布萊克的臉頰，導致其死亡。事後杜斯特將其分屍，並棄屍於加爾維斯頓灣。

事件曝光後，杜斯特隨即被因謀殺嫌疑被捕，然而他保釋後卻逃亡，歷經45天的追捕，最後因為在賓州的一間超市偷三明治遭逮。警方在他租來的車中發現2把手槍、3.7萬美金（約新台幣102萬元）的現金以及布萊克的駕照。杜斯特聲稱，自己只是出於自衛，且擔憂沒人願意相信他的證詞，因此才會棄屍並逃亡。

儘管杜斯特涉入3起殺人案，但卻因為證據不足，遲遲無法定罪，而他傳奇的一生同時也吸引到製作團隊為他拍攝名為《厄運：羅伯特杜斯特的生與死》紀錄片，甚至還曾翻拍成電影。然而在某次的取材時，主持人再度拿出當初蘇珊案中，犯人寄給警方的匿名信，與杜斯特寄給蘇珊的信件進行比對，並當場質問杜斯特。

採訪結束後，杜斯特謊張不已，並在沒有意識到麥克風還未關閉的情形下自爆，「我做了什麼？當然是把他們都殺了！」事實上，在此之前他還曾經跟好友坦承殺了蘇珊並稱，「不是她死就是我活，我沒有選擇！」

警方隨即重啟調查，該案原定於2020年審理，但受疫情影響直到2021年才開庭審理，而杜斯特則因蘇珊案被判無期徒刑，且不得假釋。年邁的杜斯特因身體虛弱多次進出醫院，同時也感染新冠肺炎，他的律師已對外證實，杜斯特10日逝世，享壽78歲。

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