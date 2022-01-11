美近13.3萬人染疫住院創新高！　過去6天日增50萬例

▲美國住院病例暴增。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國去年聖誕節後確診病例爆發，日前累計突破6000萬例確診後，根據路透社統計10日當天總計重症住院病例更突破去年初的疫情高峰。Omicron迅速在美國境內成為強力主流病毒株，具有高度傳染性的新變異株已讓病患如海嘯般撲向全美醫療系統。

路透社報導，10日統計全美住院病例數為13萬2646人，超越去年1月疫情高峰的13萬2051人。自從去年12月以來住院人數呈穩定增加，更在3周內翻倍。

德拉瓦州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、密蘇里州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、美國屬地波多黎各、佛蒙特州、維吉尼亞州、華盛頓特區和威斯康辛州的住院人數紛紛破紀錄。

儘管Omicron確診患者有普遍症狀較輕趨勢，但公衛官員仍警告大量感染的病例仍然讓醫療系統嚴重超荷，許多醫院已出現病患暴增，員工人數卻嚴重不足的一團亂情況。全美過去6天內平均每日新增確診人數都在50萬以上。

目前只有7州的新增確診數沒有再創恐怖新高，包括亞利桑那州、愛達荷州、緬因州、蒙大拿州、北達科塔州、俄亥俄州和懷俄明州。華府上週確診人數激增領先全國，接著是羅德島州、紐約州、紐澤西州、麻薩諸塞州和佛蒙特州。全美平均每日1700人染疫死亡，較先前的1400人略增。