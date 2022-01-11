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垃圾桶傳哭聲！路人嚇壞「翻出滿血嬰兒」　年輕媽狠心甩嬰畫面曝

▲▼新墨西哥州一名年輕媽媽將新生兒扔進垃圾桶中。（圖／翻攝自推特／@RyanChandler98）

▲新墨西哥州一名年輕媽媽將新生兒扔進垃圾桶中。（圖／翻攝自推特／@RyanChandler98）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名年輕媽媽狠心將剛生下的嬰兒裝進塑膠袋裡，直接扔進大型垃圾桶中。從曝光的監視器畫面可以看到，這名媽媽就像丟廢棄物般，直接將嬰兒甩進垃圾桶裡，所幸後來有人經過，聽到啼哭聲後，將嬰兒救了出來，立刻將嬰兒送醫並報警。

根據《福斯新聞》報導，新墨西哥州警方10日在記者會上表示，他們在7日晚間接獲報案，有人在一處商店後方的大型垃圾桶中找到一名被遺棄的新生兒。霍布斯警察局（Hobbs Police）代理局長馮斯（August Fons ）指出，「當時有3個人在垃圾桶中翻找有價值的東西，卻突然聽到啼哭聲，原先以為是小貓，但竟在一個黑色塑膠袋裡發現一名棄嬰，他裹著一條又髒又濕的毛巾，上面沾滿了乾血，臍帶甚至還連在一起。」

警方調閱商店監視器發現，在當天下午2時左右，有一名年輕女子開著一輛白色轎車來到垃圾桶前，從曝光的監視器畫面可以看到，她下車之後走到後座拿起一個黑色塑膠袋，就像丟廢棄物般，直接將嬰兒甩進垃圾桶裡，隨後開車離開。

▲犯案的是年僅18歲的阿維拉（Alexis Avila）。

警方循線調查後發現，犯案的是年僅18歲的阿維拉（Alexis Avila），而她向警方表示，自己在前個星期因腹痛就醫才發現自己懷孕，但孩子的父親尚未成年，且他們早在去年8月就已經分開，所以才會在家中廁所生下孩子，恐慌地將嬰兒和其他垃圾包在一起後遺棄。

阿維拉的母親表示，女兒的前男友過去就時常毆打她，所以在去年6月就被法院判禁止接近他們家。警方則指出，阿維拉接受偵訊時，不斷使用「它」來稱呼這名嬰兒，現在阿維拉也被指控企圖謀殺和虐待兒童。目前嬰兒健康狀況也非常穩定，將轉交由社福機構安置。

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