垃圾桶傳哭聲！路人嚇壞「翻出滿血嬰兒」　年輕媽狠心甩嬰畫面曝

▲新墨西哥州一名年輕媽媽將新生兒扔進垃圾桶中。(圖/翻攝自推特/@RyanChandler98)



記者張方瑀/綜合報導

美國一名年輕媽媽狠心將剛生下的嬰兒裝進塑膠袋裡,直接扔進大型垃圾桶中。從曝光的監視器畫面可以看到,這名媽媽就像丟廢棄物般,直接將嬰兒甩進垃圾桶裡,所幸後來有人經過,聽到啼哭聲後,將嬰兒救了出來,立刻將嬰兒送醫並報警。

We’re on our way to New Mexico to cover the arraignment of Alexis Avila, 18, who is accused of tossing her newborn baby in a dumpster on Friday. The baby girl was transported to Lubbock for treatment and, miraculously, is in stable condition.@KAMCNews: pic.twitter.com/eZxGxI0j9q