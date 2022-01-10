快訊／今6本土、26境外！照服員兒「安親班同學」也染疫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）公布國內新增6例本土、26例境外，確診個案中無人死亡。新增本土個案中，包括照服員兒子，兒子的安親班同學也染疫，另外還有歌友會確診者的家人。

桃園機場染疫風波延燒，相關本土個案累計20多例，更已擴及社區感染。確診者中有一名手推車人員，妻子是照服員，照顧家庭中有一名未滿5歲童染疫，而兩人就讀小學未滿10歲的兒子也在昨晚確診；另外也有確診機場清潔員家人，同樣是匡列家人中的未滿5歲童染疫。

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▲1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）



▲▼桃機群聚案相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

由於桃機此波染疫，指揮中心也緊急宣布，機場針對長程航班入境旅客，自明（11）日起在空側進行快速PCR落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接進行後送，採檢陰性者始能進入陸側進行入關作業，以預先阻隔更多確診者。

而在桃機數千人擴大採檢，前進指揮所指揮官王必勝表示，總計採檢8924人，共有3位確診，包括昨天已公布的2名清潔員和今天公布的1名手推車員。

在疫苗施打率方面，根據指揮中心統計，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.25%，第二劑為70.86%，基礎加強劑0.06%，追加劑為1.33%，共已施打約3,567萬人次，其中12-17歲已接種第二劑部分，截至8日，約為74.9萬人次，年齡層戶籍人口接種率為63.3%，而近日也將更新Covid-19中央公費疫苗預約平台的系統，於適當時機重啟。