拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨日宣布二級疫情警戒期間，加嚴4大戴口罩規定，其中就包括拍照也必須戴口罩，就有婚紗業者反應拍婚紗怎麼辦？陳時中於今（10日）例行記者會上表示，拍婚紗不用戴，「他們要親吻當然也不用，這是一個common sense。」

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▲1/10新增病例。（圖／指揮中心提供）

有婚紗業者反應在最新戴口罩規定公布後，拍婚紗時就被阻止，詢問難道拍婚紗也要戴嗎？陳時中直接秒答，「拍婚紗不用啦！」陳時中表示，新人的親密接觸時間比一般人多很多，如果拍婚紗還要戴沒有意義，規定拍婚紗新人是可以不用的，當然他們要親吻也不用戴口罩，「很親密接觸的人不是靠這個東西防疫。」

醫療應變組副組長羅一鈞補充表示，昨天公佈的4大口罩規定有但書，文化部針對這些表演在台上吹奏樂器唱歌演戲不能戴口罩影響演出都訂有指引，比如經過疫苗接種證明或快篩符合要件有防疫措施就允許演出人員不用戴口罩，但書有寫適用於演唱會，人留管制只有針對超市賣場跟市場進行還沒針對藝文活動這部分來限制。

▲宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

另外，內政部表示，為防堵疫情擴散，即日起加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後辦理。內政部再次提醒，防疫不能鬆懈，全民共同為防疫努力。

內政部表示，自1月10日起，宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

內政部強調，為維護宗教團體內部人員自身及信眾安全，宗教團體應提供洗手設備或消毒用品，並定時清潔宗教場所、設備及用具；另外，宗教團體務必備有充足的人力落實防疫措施，並隨時注意疫情變化，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人，共同支持辛苦的第一線醫護警消人員，一起團結對抗疫情。