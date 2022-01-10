　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

▲▼萬華,艋舺龍山寺,宗教,傳統信仰,祭祀行為,祈福,拿香拜拜,宗廟,節慶祭典,國定古蹟,減香,減爐,禁香,香爐,觀世音菩薩,香火,香客,廟埕。（圖／記者李毓康攝）

▲宗教活動。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，今又增6例，為了防社區病毒入侵，指揮中心今（10日）宣布，宗教活動即日起祭出4大措施，包括，全程戴口罩、餐會不能逐桌敬酒、香客大樓除同住家人，以住宿1人1室為限，另外，遶境遊行等要先申請。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，因應指揮中心昨天維持二級警戒，跟地方討論、溝通宗教活動限制，由於宗教祭祀等場所人潮多，加上春節將到來，國人有信仰，會有比較多人聚集，再次做調整，請地方政府、宗教團體配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

內政部進一步說明，加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後辦理。

內政部表示，自1月10日起，宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

內政部強調，為維護宗教團體內部人員自身及信眾安全，宗教團體應提供洗手設備或消毒用品，並定時清潔宗教場所、設備及用具；另外，宗教團體務必備有充足的人力落實防疫措施，並隨時注意疫情變化，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人，共同支持辛苦的第一線醫護警消人員，一起團結對抗疫情。

▲▼宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量
照服員1友人確診　「曾到家中拜訪」停留半小時
後天起入境台灣　一律住防疫旅館或集檢所
喬科維奇首戰獲勝！　可望拿到簽證打澳網
快訊／首例！　「未滿2歲童」確定染Omicron
明起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就篩　陽性直接送醫
快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬
快訊／歌友會染疫擴大！　1會員家人確診
快訊／國3大貨車「輪子噴飛」砸毀對向自小客　駕駛當場死亡
快訊／境外移入又增26例！　11人從美國返台
快訊／今本土增6例！　照服員兒「安親班同學」也染疫
LIVE／推車員國小兒確診「延燒5校停課」　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心：小黃會貼標示「違規者解約」

首例本土染變異株兒童！家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

國安現危機！我人口連2年負成長　去年新生兒僅15.3萬人創新低

今增6本土「歌友會家庭群聚+1」　照服員友人確診！

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心：小黃會貼標示「違規者解約」

首例本土染變異株兒童！家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

國安現危機！我人口連2年負成長　去年新生兒僅15.3萬人創新低

今增6本土「歌友會家庭群聚+1」　照服員友人確診！

友拒絕「年薪+20萬」新工作...他超不解！網揪細節：根本不用考慮

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

鄭正鈐籲竹市府回應喝好水公投　「民生議題應優於縣市合併！」　

《英雄聯盟》玩家打錯字「東亞病夫」遭Ban10年　網：S22才能玩

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

梁世燦攻擊全昭旻：吻戲想到前男友嗎？《RM》失言韓網炎上罵爆

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

楊實秋兒再槓前老闆　嗆「VIP殺人無罪」污名化精神疾病起訴

新光三越卡利HIGH寵粉　首度線上線下累計「最高回饋7%！」

小禎試穿深V禮服「胸前炸開」　再開高衩露腿：跟王思佳拚了

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

即／手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

空姐超會藏　脫下上衣「雙球撐爆比基尼」！鄉民暴動

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！

更多熱門

相關新聞

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

國外新冠肺炎疫情險峻，指揮中心指揮官陳時中今（10）日宣布，12日起移除重點高風險國家，含非洲等10國，並調整為已加嚴之第三級流行地區，全球入境一律改自費進入防疫旅館或集檢所。

家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心回應

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心回應

境外又增26例！11人從美國返台

境外又增26例！11人從美國返台

快訊／今本土+6、境外26！

快訊／今本土+6、境外26！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心陳時中台灣疫情陳宗彥宗教活動防疫指引

讀者迴響

熱門新聞

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面