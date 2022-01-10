快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

▲宗教活動。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，今又增6例，為了防社區病毒入侵，指揮中心今（10日）宣布，宗教活動即日起祭出4大措施，包括，全程戴口罩、餐會不能逐桌敬酒、香客大樓除同住家人，以住宿1人1室為限，另外，遶境遊行等要先申請。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，因應指揮中心昨天維持二級警戒，跟地方討論、溝通宗教活動限制，由於宗教祭祀等場所人潮多，加上春節將到來，國人有信仰，會有比較多人聚集，再次做調整，請地方政府、宗教團體配合。

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內政部進一步說明，加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後辦理。

內政部表示，自1月10日起，宗教團體神職人員主持宗教儀式或講道，必須全程配戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離。此外，如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

內政部強調，為維護宗教團體內部人員自身及信眾安全，宗教團體應提供洗手設備或消毒用品，並定時清潔宗教場所、設備及用具；另外，宗教團體務必備有充足的人力落實防疫措施，並隨時注意疫情變化，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護家人，共同支持辛苦的第一線醫護警消人員，一起團結對抗疫情。

▲宗教場所、宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）