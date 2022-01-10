明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

▲長程旅客入境檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10日）公布，從11日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢定，實施對象包括搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，只要驗出陽性就直接送醫，藉此降低機場清潔、手推車人員和防疫計程車染疫風險，以及降低病毒進入社區風險。

陳時中表示，長程旅客入境規定從11日凌晨零時起開始實施，搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後都需進行落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，若是檢驗陽性，直接在登機門辦理入境手續相關檢驗，包括個人行李和行李箱從旁邊專門送緊急病人的另一出口出去，完全不會進到入境的門，再由救護車直接送醫院，檢驗陰性才循正常手續入境。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，希望將防線拉到第一線，希望減低通關風險，同時降低防疫計程車、機場保全、機場手推車和清潔人員的防疫風險，以及降低病毒進入社區，而以Omicron潛伏期較短，希望落地採檢就會被檢驗出來，驗出來就直接進去醫院。

陳時中也表示，落地採檢謹守國門的新措施裡面，當然會擔心是會增加這些返國旅客染疫風險，所以今天早上去看過在候機部分事實上範圍算蠻大，不能跟不同機混在一起是最重要的。

陳時中指出，每個飛機會準備消毒器具，要保持社交距離、把口罩戴好，所有人離開後會做完整消毒，採檢地方會選擇通風良好地方，讓採檢務必把交叉感染可能性降最低，返國民眾配合在等待期間不要起來趴趴走，叫到時候才會去採檢，被叫到時候是陰性才可以離開，要聽從現場人員指揮。

基本是現在採用各種廠牌各種方式去稍微演練，希望還沒入境在那邊等待時間不要超過一個小時，本來等待時間就重疊，整體時間不要多過40分鐘，也請旅客多多包涵。