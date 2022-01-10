　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

▲▼長程旅客入境檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

▲長程旅客入境檢疫措施加嚴。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（10日）公布，從11日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢定，實施對象包括搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，只要驗出陽性就直接送醫，藉此降低機場清潔、手推車人員和防疫計程車染疫風險，以及降低病毒進入社區風險。

陳時中表示，長程旅客入境規定從11日凌晨零時起開始實施，搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後都需進行落地公費採檢PCR快速核酸檢驗，若是檢驗陽性，直接在登機門辦理入境手續相關檢驗，包括個人行李和行李箱從旁邊專門送緊急病人的另一出口出去，完全不會進到入境的門，再由救護車直接送醫院，檢驗陰性才循正常手續入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，希望將防線拉到第一線，希望減低通關風險，同時降低防疫計程車、機場保全、機場手推車和清潔人員的防疫風險，以及降低病毒進入社區，而以Omicron潛伏期較短，希望落地採檢就會被檢驗出來，驗出來就直接進去醫院。

陳時中也表示，落地採檢謹守國門的新措施裡面，當然會擔心是會增加這些返國旅客染疫風險，所以今天早上去看過在候機部分事實上範圍算蠻大，不能跟不同機混在一起是最重要的。

陳時中指出，每個飛機會準備消毒器具，要保持社交距離、把口罩戴好，所有人離開後會做完整消毒，採檢地方會選擇通風良好地方，讓採檢務必把交叉感染可能性降最低，返國民眾配合在等待期間不要起來趴趴走，叫到時候才會去採檢，被叫到時候是陰性才可以離開，要聽從現場人員指揮。

基本是現在採用各種廠牌各種方式去稍微演練，希望還沒入境在那邊等待時間不要超過一個小時，本來等待時間就重疊，整體時間不要多過40分鐘，也請旅客多多包涵。

▲▼落地採檢驗陽送醫。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量
照服員1友人確診　「曾到家中拜訪」停留半小時
後天起入境台灣　一律住防疫旅館或集檢所
喬科維奇首戰獲勝！　可望拿到簽證打澳網
快訊／首例！　「未滿2歲童」確定染Omicron
明起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就篩　陽性直接送醫
快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬
快訊／歌友會染疫擴大！　1會員家人確診
快訊／國3大貨車「輪子噴飛」砸毀對向自小客　駕駛當場死亡
快訊／境外移入又增26例！　11人從美國返台
快訊／今本土增6例！　照服員兒「安親班同學」也染疫
LIVE／推車員國小兒確診「延燒5校停課」　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心：小黃會貼標示「違規者解約」

首例本土染變異株兒童！家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

國安現危機！我人口連2年負成長　去年新生兒僅15.3萬人創新低

今增6本土「歌友會家庭群聚+1」　照服員友人確診！

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

移除非洲10高風險國家　後天起全球入境一律住防疫旅館或集檢所

民眾憂誤搭防疫計程車！指揮中心：小黃會貼標示「違規者解約」

首例本土染變異株兒童！家庭群聚「指標個案未滿2歲童」確定染Omicron

明零時起「加嚴長程旅客入境檢疫」！落地就檢驗　陽性直接送醫

快訊／防疫升級！宗教活動加嚴4措施　全程戴口罩、餐會禁逐桌敬酒

國安現危機！我人口連2年負成長　去年新生兒僅15.3萬人創新低

今增6本土「歌友會家庭群聚+1」　照服員友人確診！

友拒絕「年薪+20萬」新工作...他超不解！網揪細節：根本不用考慮

照服員1友人確診！「曾到家中拜訪」停留半小時

鄭正鈐籲竹市府回應喝好水公投　「民生議題應優於縣市合併！」　

《英雄聯盟》玩家打錯字「東亞病夫」遭Ban10年　網：S22才能玩

768萬人第3劑若都想要莫德納、BNT　陳時中曝存量：大家盡量打

梁世燦攻擊全昭旻：吻戲想到前男友嗎？《RM》失言韓網炎上罵爆

拍婚紗可脫口罩！陳時中：親密接觸者不靠這防疫「接吻也不用」

楊實秋兒再槓前老闆　嗆「VIP殺人無罪」污名化精神疾病起訴

新光三越卡利HIGH寵粉　首度線上線下累計「最高回饋7%！」

小禎試穿深V禮服「胸前炸開」　再開高衩露腿：跟王思佳拚了

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

即／手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

空姐超會藏　脫下上衣「雙球撐爆比基尼」！鄉民暴動

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

教召注意！實施「全程野宿」　14天睡帳篷野炊、不能叫外送

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面