刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　趙少康曝：其實顏家並不希望罷免陳柏惟

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

去年前立委陳柏惟遭到罷免，因此台中第二選區要進行補選，今（9日）補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒。中廣董事長趙少康表示，自己私底下跟顏家談，對方並不希望罷免陳柏惟，因為罷免、補選、兩年後正式選舉各一次，「等於要參加三次，太辛苦了。」

中二選區立委補選候選人，分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒。最終，林靜儀獲得8萬8752票、顏寬恒8萬0912票、林金連633票、李昇翰617票、張烱春337票。

趙少康表示，顏家並不希望罷免陳柏惟，顏寬恒說自己很尷尬，其實讓陳柏惟做滿四年，如果表現不好，下次自然就打敗他，現在就罷免陳柏惟，罷免一次、補選一次、兩年後正式選舉一次，「等於要參加三次，太辛苦了。」

對於補選期間，顏家欲和藍營切割，趙少康分析，顏寬恒不希望造成政黨對決，但並不表示國民黨就要放手不管，顏家有自己的動員系統，不希望國民黨出頭，國民黨照理講還是有自己的組織跟部建，不能說這個地方只有顏家有組織、國民黨沒有，「那開什麼玩笑，自黨部主委搞什麼鬼？」

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