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罷昶失敗「民進黨士氣大振」　許智傑：打響年底九合一選舉前哨戰

▲▼罷免投票後 無黨籍立委林昶佐重回立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日落幕，林昶佐驚險過關，保住立委寶座。對此，民進黨立委許智傑認為，台北市的基本盤還是藍大於綠，民進黨還是要戰戰競競、不能掉以輕心，不過對於全國的綠營基層來說，黨內士氣大振，也打響年底九合一選舉的前哨戰。

林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選案9日落幕，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，國民黨候選人顏寬恒則則獲得8萬912票敗選，投票率為58.26%。另外，林昶佐罷免案同意票共5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

許智傑10日受訪時表示，昨天罷免林昶佐的案子沒有過關，民進黨的士氣當然會提升，但是台北市的基本盤還是藍大於綠，而且這次同意罷免也比不同意多，所以還是要戰戰兢兢、不能掉以輕心，但是對於全國的綠營基層來說，黨內士氣大振，也打響年底九合一選舉的前哨戰。

談及顏家在立委補選再次失敗，許智傑則說，早在去年2月他就預言，前台灣基進立委陳柏惟罷免案如果過關，顏家可能是最大的輸家，同時也公開呼籲顏家停止國民黨的罷免連署提案，「很可惜他沒有接受我的建議」。

許智傑指出，如今木已沉舟，只能建議顏家先沈寂一陣子，重新思考國民黨的方向，並不是台灣正確的方向，「再想想吧」。

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