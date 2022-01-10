國民黨連吞2敗！日媒分析敗選2大關鍵：少了「他」害的

▲矢板明夫認為，國民黨接連失利的原因在於「理念不清晰」。（圖／國民黨提供）

記者葉睿涵／綜合報導

國民黨接連在四大公投、台中補選、罷昶案挫敗，讓許多藍營支持者大為不滿，紛紛將矛頭指向黨主席朱立倫，要求他下台負責。然而，日本《產經新聞》台灣支局長矢板明夫則認為，國民黨接連失利的原因在於「理念不清晰」，也缺乏了如《西遊記》中「唐三藏」般的人物。

矢板明夫10日在粉專指出，藍營將連吞敗仗的責任推給朱立倫有一定的道理，但他認為，國民黨的主要弱點在於理念不清晰；國民黨自從失去兩蔣時代「三民主義、統一中國」的口號後，就一直找不到新的理念和方向，也說不清楚承認九二共識後可以把台灣帶往何處，所以只能每天拿著放大鏡挑執政黨的毛病，導致選民難以看清國民黨的訴求是什麼。

▲矢板明夫認為，國民黨接連失利是因為缺乏了如「唐三藏」般的人物。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫俱樂部 Yaita Akio）

他補充，國民黨如今缺乏如《西遊記》中「唐三藏」般的人物，才讓黨內缺乏凝聚力，宛如一盤散沙，「孫悟空、豬八戒、沙和尚的本事都比唐僧大，但他們為什麼要跟隨唐僧？這是因為唐僧有理念、有願景，知道自己要去哪裡、要做什麼事，這些本事大的徒弟整天無所事事混日子，所以當他們聽唐僧說要去西天取經普渡眾生時，就找到了人生的方向，決定保護唐僧」。

在矢板明夫的眼中，國民黨自去年發動的一連串罷免和公投都源於看民進黨不順眼，所以才會民進黨做什麼都高喊反對，也因此不容易得到多數選民的支持。這樣的情況持續蔓延，就連台南市議會的國民黨議員前陣子提出違背黨內兩岸政策的提案，要求行政院更改國名為「台灣共和國」也未受黨紀處分，說明國民黨的理念已經完全沒有主軸了。

矢板明夫表示，如今所有的國民黨政治人物都只想著把公投、選舉當作提高自身聲量的提款機，黨內缺乏共識，導致在重大議題上找不到共同方向，因此「如果沒有堅持理想、默默苦行的唐僧，西遊記就是一部妖魔鬼怪打打殺殺的鬧劇，就像今天的國民黨」。

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