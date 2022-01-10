連芭樂都偷！遭接連偷摘50台斤　女果農「不忍了」氣到直接報警

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

屏東一名吳姓女農民栽種的芭樂一直遭人偷採，其原先本來不打算報警，沒想到竊賊卻食髓知味，前後一連偷了約50台斤的芭樂，讓她不願意再縱容對方，因此向警方報案，而警方展開調查後，順利將竊賊逮捕。

▲竊賊趁半夜闖芭樂園偷採芭樂。（圖／記者陳崑福翻攝）

家住屏東市頂柳里的吳女，日前因為芭樂一直遭人偷摘，因此向警方報案。吳女表示，竊賊都是趁著半夜跑來偷摘樹上的芭樂，因為採果的手法不同，讓他們發現辛苦栽種的芭樂被人偷採，原本沒有打算報警，但沒想到嫌疑人食髓知味，自從2021年10月底開始三番兩次跑來偷摘，讓他們總計損失約50台斤芭樂，相當於新台幣2600元。

吳女不願平日辛苦栽種的芭樂一再被偷，決定不再縱容，於是向警方報案，而警方獲報後立即展開調查及實施預防性措施，並輔導該農民在園裡架設監視器，終於將竊賊前往農地行竊身影錄下，順利確認嫌疑人身分，全案依竊盜罪將該嫌函請屏東地檢署偵辦。

屏東警分局表示，農民靠天吃飯，每到收成期間還得憂心農作物失竊，然「警力有限、民力無窮」，防竊須結合民眾力量，此次警方除規劃護農專案，增加見警率外，亦輔導農民架設監視錄影設備，藉由警民合作無間，以防制農產品竊盜案發生，保障農民財產安全。