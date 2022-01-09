暗嗆朱立倫？　「挺韓大將」說重話：誰努力、誰置身事外清清楚楚

▲王淺秋曾專訪朱立倫。（資料照／記者陳煥丞攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中第二選區補選由民進黨候選人林靜儀勝出，另一邊無黨籍立委林昶佐罷免案則未過關，國民黨吞下敗仗令許多支持者相當失望。對此，「挺韓大將」、前高雄市新聞局長王淺秋在臉書安慰支持者，也撂下重話「誰努力、誰置身事外，清清楚楚。」

王淺秋9日晚間發文表示，勝不驕容易，敗不餒真的難！辛苦寬恒，辛苦了公民團體，期待下一次風起。誰努力了，誰置身事外，清清楚楚。她鼓勵大家「不容放棄繼續努力」，也諷刺對手「好的塔綠班第一名」。

PO文一出引來熱烈討論，資深媒體人羅友志表示，妳喊辛苦的人，很精準，「沒被妳說辛苦的人，就是『置身事外』的人」，隨後王淺秋立刻留言回應「你賭輸的紅屋牛排咧？」

許多網友留言表示，「藍營如果再不正視中選會沒有中立的問題，將永遠是敗選。」、「如果繼續各立山頭，滿足個人政治野心，只有接受失敗的命運！」、「毫無作為沒有魄力的主席！」、「一點都沒錯，誰努力了，誰置身事外」。

台中第二選區補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝選，國民黨候選人顏寬恒以8萬0912票落敗。無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐，同意54813票、不同意43340票，依照中選會公布投票結果，本次投票率為41.93%，雖同意大於不同意票，但因投票率偏低，且未達門檻5.8萬票，因此本次罷免失敗。

國民黨吞下兩場敗仗，黨主席朱立倫原本規劃在晚間6點半召開記者會說明卻臨時缺席，改由文傳會主委凌濤上陣。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，我們全力以赴，每一場輔選我們都沒缺席，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。

凌濤表示，過程中黨內有很多不團結的情況也是事實，必須要趕快團結腳步，面對2022。他表示，朱立倫上任主席3個月以來，承擔了罷免、公投、補選，這些過去設立的政治框架與任務，「到此為止，明天開始，全黨一致努力2022的九合一大選。」

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