國民黨吞兩敗！黃光芹酸「朱立倫失能」　連罷免都輸是繳械

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨在中二補選以及林昶佐罷免案吞敗，令許多藍營支持者相當失望。對此，資深媒體人黃光芹今（9）日晚間透過臉書暗酸黨主席朱立倫失能，已應召集醫生合力會診了。

中二補選最後由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票獲勝，而被國民黨認為信心十足的罷昶案，最終差3千多票就達到罷免門檻。黃光芹表示，國民黨故意失荊州，顏寬恒五區全輸也就罷了，國民黨連罷免都輸了，不是林昶佐僥倖，而是國民黨繳械。

黃光芹指出，罷免前林郁方說，要罷掉林昶佐很容易，因為2020他在中正區拿了29579票，贏林昶佐1781票，雖然萬華區他輸林昶佐7197票，但是徐立信是藍的，那邊還有14960，足可拿下這個戰場。結果，罷免的同意票，在中正、萬華兩區，腰斬成13929和29411票，比反萊豬的32866和36009票，更是差了許多。

黃光芹也說，朱立倫在這兩場戰役中缺席，或可說找不到戰場。他的失能已無法以戰力多寡來論。歷來沒看過這樣的情形，已應召集醫生合力會診了。

國民黨吞下兩場敗仗，黨主席朱立倫原本規劃在晚間6點半召開記者會說明卻臨時缺席，改由文傳會主委凌濤上陣。凌濤表示，過去三個月，我們承接了罷免案、公投案、補選案，這些過去的框架與任務，我們全力以赴，每一場輔選我們都沒缺席，但這些任務到今天到此為止，明天開始，全黨共同為2022大選努力。

凌濤表示，過程中黨內有很多不團結的情況也是事實，必須要趕快團結腳步，面對2022。他表示，朱立倫上任主席3個月以來，承擔了罷免、公投、補選，這些過去設立的政治框架與任務，「到此為止，明天開始，全黨一致努力2022的九合一大選。」

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