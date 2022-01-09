朱立倫臉書遭灌爆！黨主席缺席記者會　支持者氣炸：換人啦

▲朱立倫缺席2場選戰結束後的記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中／綜合報導

中二補選、萬華中正區罷免結果出爐，民進黨候選人林靜儀勝選、林昶佐罷免案失敗，等於綠營二連勝，國民黨支持者為此感到不滿，開始抓戰犯，黨主席朱立倫缺席記者會，臉書也因此遭到灌爆。

中二補選、林昶佐罷免案結束後，國民黨召開記者會，文傳會主委凌濤表示，此次選舉結果出爐，意味著在地民意再度「被國家機器吞噬」，讓人感到十分難過。

凌濤說明，雖然結果不盡人意，但人民的怒吼已讓國家機器感到畏懼，此次公民行動暫時失敗、地方民意受挫，但2024大選時，民意將再次起身奮鬥，用選票下架鴨霸的執政黨。

▼凌濤在記者會上表示，選舉結果意味著在地民意被國家機器吞噬。（圖／國民黨提供）



不過，國民黨黨主席朱立倫缺席記者會，在2場選戰中亮相的次數也不多，讓許多支持者感到不滿，跑到臉書瘋狂洗版，「換趟少康當主席啦，你超弱的，連記者會也躲起來是怎樣，那當初罷免是罷爽的喔」、「又來了，不戰先投降，就不是戰犯，你是主席呢」、「沒能力就下台啦 無限期支持韓國瑜選黨主席，非韓不投」、「你擔任主席後國民黨連環大敗，你還有臉坐在這個位置上？厚顏無恥！」

此外，由於國民黨的記者會當中，屢次談到「國家機器」，也有不少人留言嗆聲，「如果你們沒提罷免,現在大家不是好好的在防疫嗎？為什麼要搞選舉？倒果為因，邏輯錯置」、「人民以選票表達意見，被國民黨扭曲成國家機器」、「又說是國家機器？有點風度嘛，輸就輸了！還囉嗦那麼多幹嘛？」

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