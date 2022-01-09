罷昶、中二補選結果出爐　邱顯智：顯示民意已經跳脫藍綠框架

記者杜冠霖／台北報導

台中中二選區補選、無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，林昶佐罷免案則是同意票54813票，確定未達罷免通過門檻，對於選舉結果，時代力量立委邱顯智表示，這兩個向來「藍大於綠」的選區，都投出了相反的結果，「民意給出了非常清楚的訊息：民意跳脫藍綠尋求改變、民意代表莫忘監督天職。」

▲立委林昶佐罷免案未通過 。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智指出，中二選區立委補選、中正萬華立委罷免投票，這兩個外界向來認為「藍大於綠」的選區，都投出了相反的結果，「民意給出了非常清楚的訊息：選民逐漸甩開過去的藍綠政治框架，而是以政黨和立委的實際作為來做決定。」

對於中二補選，邱顯智表示，民意尋求改變，不願再給無法實質理性監督的國民黨多一席立委，更不願買單只圖私利的政治家族。對於台灣的地方政治而言，這是一個明確的訊號：時代終究會淘汰這樣的政治人物，不論他是「土地的主人」還是「炒地狀元」。

對於林昶佐罷免投票，邱顯智指出，中正萬華同意票較多卻未跨過門檻的結果，一邊告訴國民黨別再將選民視為予取予求的鐵票，一邊也同時提醒林昶佐，要傾聽在地的聲音，「這不是哪一黨的勝利，而是選民給所有政黨的警鐘：拿出實際的問政表現，別再沈溺於老舊的藍綠算盤。」