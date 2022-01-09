桃機本土擴大25例攻入社區　鄭文燦「加強版6大措施」一次看

▲鄭文燦宣布，桃園下週進行社區防疫加嚴版。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園位處國門之都，因 Omicron變異株於全球大蔓延，桃園機場風險與社區風險相互連動，因此相關防疫措施、對策依然要加嚴。市長鄭文燦9日於防疫說明會宣布，即日起桃園將進行社區防疫加嚴版規範，包括減少群聚、口罩要戴好戴滿、疫苗要打好打滿、減少活動等政策，並於下週開始會積極執行。

桃園防疫加嚴版措施，分別為：

(1) 市民活動中心、社區關懷據點不共餐、不唱卡拉OK，也不外借，使用者必須要實聯制，延續到農曆春節後。

(2) 學校的室內場地停止外借。

(3) 有關樂齡學習中心、社區大學必須要採取實聯制，全程戴口罩，必須要掌握每個學員的健康狀況。並鼓勵學員們追加施打第3劑疫苗。

(4) 市場、量販店、購物中心、百貨公司等都要停止試用試吃，並且實施實聯制以及人流管制。這段期間口罩要戴好戴滿， 市府會派員不定時做稽查，這段期間必須要採取新的標準。

(5)市府、區公所及各二級單位包括學校在內，從現在到春節的大型活動，包括尾牙或觀摩活動，都一律延到春節後舉辦，以減少群聚風險，也減少社區可能的傳播鏈，能調整的要盡力調格。

(6)民間部分則建議大型活動能展延或縮小規模。