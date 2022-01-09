　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機本土擴大25例攻入社區　鄭文燦「加強版6大措施」一次看

▲桃園下週進行社區防疫加嚴版。（圖／市府提供）　

鄭文燦宣布，桃園下週進行社區防疫加嚴版。（圖／市府提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園位處國門之都，因 Omicron變異株於全球大蔓延，桃園機場風險與社區風險相互連動，因此相關防疫措施、對策依然要加嚴。市長鄭文燦9日於防疫說明會宣布，即日起桃園將進行社區防疫加嚴版規範，包括減少群聚、口罩要戴好戴滿、疫苗要打好打滿、減少活動等政策，並於下週開始會積極執行。

桃園防疫加嚴版措施，分別為：
(1) 市民活動中心、社區關懷據點不共餐、不唱卡拉OK，也不外借，使用者必須要實聯制，延續到農曆春節後。
(2) 學校的室內場地停止外借。
(3) 有關樂齡學習中心、社區大學必須要採取實聯制，全程戴口罩，必須要掌握每個學員的健康狀況。並鼓勵學員們追加施打第3劑疫苗。
(4) 市場、量販店、購物中心、百貨公司等都要停止試用試吃，並且實施實聯制以及人流管制。這段期間口罩要戴好戴滿， 市府會派員不定時做稽查，這段期間必須要採取新的標準。
(5)市府、區公所及各二級單位包括學校在內，從現在到春節的大型活動，包括尾牙或觀摩活動，都一律延到春節後舉辦，以減少群聚風險，也減少社區可能的傳播鏈，能調整的要盡力調格。
(6)民間部分則建議大型活動能展延或縮小規模。

[廣告]請繼續往下閱讀...
ET快訊
快訊／中二補選戰「林靜儀確認當選」　最終票數出爐！
快訊／守住萬華！加入民進黨？　林昶佐回應了
快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐
快訊／顏寬恒宣布敗選！呼籲蔡總統：打贏選戰要疼惜中二鄉親
快訊／罷昶失敗！　鍾小平認輸：林昶佐僥倖過關
快訊／票數一路落後林靜儀　顏寬恒抵達競選總部
快訊／林昶佐自行宣布續留立院　「明天回崗位上好好工作」
LIVE／林昶佐續留立法院！　現身發表談話
快訊／中二補選、罷昶雙贏！　民進黨暫定不舉行記者會
快訊／林靜儀突破7萬票！　提前18：00發表感言
快訊／林昶佐罷免案　同意票確定「未達罷免門檻」
快訊／林昶佐1730發表談話！　支持者聚服務處歡呼
林昶佐「同意票領先」緊張了？　網揭1關鍵：不會過
獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐
快訊／中二選區「章魚里」全開完！　雙方票數曝光
中二選情超抖？　內行一看「關鍵數字55」：穩了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

顏寬恆確定掰了！　網認「1關鍵」殺傷力太猛：真的扯

北市一小黃司機確診　民航局：松山、高雄機場防疫計程車加裝隔簾

博物館有墓碑？　台南山上花園水道博物館奠基石成私密景點

本土疫情拉警報！台南增設BNT接種站　民眾大排人龍打疫苗

林昶佐「同意票破4萬」緊張了？　網揭1關鍵超穩：不會過

桃機本土擴大25例攻入社區　鄭文燦「加強版6大措施」一次看

林靜儀選情超抖？　內行一看「關鍵數字55」：穩了

無視規定！10人進賣場「只有3人實聯制」她傻眼：掃QR碼被當笨蛋

快訊／中二立委補選　最終投票率出爐

今本土＋11！名醫見「這1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

顏寬恆確定掰了！　網認「1關鍵」殺傷力太猛：真的扯

北市一小黃司機確診　民航局：松山、高雄機場防疫計程車加裝隔簾

博物館有墓碑？　台南山上花園水道博物館奠基石成私密景點

本土疫情拉警報！台南增設BNT接種站　民眾大排人龍打疫苗

林昶佐「同意票破4萬」緊張了？　網揭1關鍵超穩：不會過

桃機本土擴大25例攻入社區　鄭文燦「加強版6大措施」一次看

林靜儀選情超抖？　內行一看「關鍵數字55」：穩了

無視規定！10人進賣場「只有3人實聯制」她傻眼：掃QR碼被當笨蛋

快訊／中二立委補選　最終投票率出爐

今本土＋11！名醫見「這1個案怕爆」：有足夠時間傳更廣社區

拉丁美洲首例！哥倫比亞60歲非絕症患者安樂死　最後遺言曝光

南韓同性配偶健保登記敗訴！法官認：「男女結合」才符合社會共識

加了新鮮草莓、炙烤核桃！最新「罪惡手工巧克力鬆餅」限時開吃

福原愛「男友視角片」洩近況！　回眸笑超甜…陸網湧入：要幸福

16歲嫩妹誘惑！他赴約竟遭「狂捅9刀」丟路邊等死　追砍影片曝光

加拿大每天破4萬人確診！　最美星二代睡覺「-9度不敢開暖氣」崩潰

買菜被送蝸牛！她暖心收編「變兒孫滿堂」超驚喜　網：買二送全部

快訊／中二補選戰「林靜儀確認當選」　最終票數出爐！

周予天破尺度洩胴體　周興哲一看狠虧：有點不舒服！

可抗Omicron！心悅生醫：新冠候選藥獲前臨床證明　將進第3期

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

生活熱門新聞

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

即／桃機群聚25確診「最新足跡」！

本土+11「過年可以回家嗎？」網點名1類人不要返鄉

本土+11浮現既視感！網曝「1件事」最可怕

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

本土確診狂飆11例！　鄉民目睹「恐怖破口」：春節掰了

75元去冰珍奶只有半杯　店家回應遭圍剿

快訊／中二立委補選　最終投票率出爐

更多熱門

相關新聞

+11或破百都無感　網也麻痺「點破1關鍵」

+11或破百都無感　網也麻痺「點破1關鍵」

本土+0的日子已持續好一陣子，但隨著桃機群聚事件，Omicron疫情擴大，今（9）日本土個案增加11例，再次讓大家有一種「歷史重演」的既視感。就有人在PTT發文，認為這次+11例，「說實在沒什麼感覺」，就算破百可能也無感。貼文一出，意外引發不少共鳴，甚至有網友直嘆「麻痺了」。

桃市府採高規格防疫　最快速阻絕傳播鏈

桃市府採高規格防疫　最快速阻絕傳播鏈

「直接升4級警戒OK？」一票人搖頭：醒了沒

「直接升4級警戒OK？」一票人搖頭：醒了沒

厭煩防疫了！配合2年他嘆：台人還是恐慌

厭煩防疫了！配合2年他嘆：台人還是恐慌

新變種Deltacron現蹤賽普勒斯　25人確診

新變種Deltacron現蹤賽普勒斯　25人確診

關鍵字：

桃園社區防疫加嚴版六項防疫規範Omicron

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

快訊／林昶佐過關！罷免案最終票數出爐　同意54813票、不同意43340票

女星殯儀館出車禍！被倒車中貨車「撞到雙黃線上」

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面