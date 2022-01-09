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本土疫情又起！他假設「直接升4級OK？」一票人全搖頭：醒了沒

▲▼三級警戒滿月，台北空城與一個月前對比。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友問卦，「直接升四級警戒你各位可以接受？」（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情再次爆發！指揮中心今（9）日公布新增11例本土個案，消息曝光後，許多網友抖到不行，「宇宙大爆炸，快過年搞這齣！」甚至有人跪求「升三級」或先禁止內用，還有網友已經在PTT的Gossiping板上問卦，「直接升四級警戒你各位可以接受？」讓一堆人都紛紛搖頭。

「如果下周直接升四級……」這位網友文中做「升四級」的假設，「公司尾牙通通取消改發現金，過年交通管制大家都回不了鄉，好多婚宴也被迫延期甚至取消，停班停課或是改居家模式，餐飲通通外帶不准內用，你各位真的能接受嗎？」

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貼文一出，一票人頻頻搖頭，但不是不接受，而是覺得不可能，「還在四級？該醒了」、「不可能實施的政策就別整天掛在嘴上好嗎」、「四級？下輩子等等看」、「這裡真搞笑，一下要人脫口罩一下要四級」、「去年都沒四級，現在四級幹嘛」、「直接跳過三級嗎」、「還在走回頭路，你夢醒了沒」、「可以接受，但是沒有必要。」

▲▼1月9日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

▲1月9日維持疫情警戒標準為第二級。（圖／指揮中心提供）

據指揮中心去年5月11日發布的「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」，四級警戒標準為「本土病例數快速增加（14天內平均每日確診100例以上），且一半以上找不到傳染鏈」，因應事項則為「非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩+社交距離」、「家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩」。

另外，還要停止所有聚會活動，「除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課」。最後還有「針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出。」

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