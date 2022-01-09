+11或破百都無感　「會緊張疫情？」鄉民也麻痺了：早晚會進來

網搜小組／鄺郁庭報導

本土+0的日子已持續好一陣子，但隨著桃機群聚事件，Omicron疫情擴大，今（9）日本土個案增加11例，再次讓大家有一種「歷史重演」的既視感。就有人在PTT發文，認為這次+11例，「說實在沒什麼感覺」，就算破百可能也無感。貼文一出，意外引發不少共鳴，甚至有網友直嘆「麻痺了」。

▲疫情期間，大部分民眾都會戴上口罩保護自己。（示意圖／記者李毓康攝）

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這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「這波疫情 大家真的會緊張嗎？」提到今天出現本土11例，他其實已經沒什麼感覺，還說就算今天是破百例，也一樣無感，畢竟每天破百又沒疫苗的日子，大家都努力撐住、挺過來了。

貼文一出，不少人也直呼，沒有緊張的感覺，「沒感覺+1，除了超商捷運有戴口罩，碰到警察也沒被規勸」、「台灣人根本不想得症，很怕被異樣眼光」、「覺得很白癡而已，知道早晚會進來」、「完全不會，麻痺了」、「都打兩劑了，比較怕禁內用」、「疫苗打假的嗎？」

▲許多人都不感到緊張，還有人反問「疫苗打假的嗎？」（示意圖／記者林悅翻攝）

還有網友直嘆，「餐廳才要緊張，尾牙季又變成便當季了」、「整天怕東怕西，鎖在家裡不要出門算了笑死」、「不怕感染，只怕社會性死亡，來自公司壓力」、「醫護跟餐飲業超怕的吧」、「病毒不會消失，怕的人去隱居拜託」、「麻痺了，多戴口罩這樣而已」、「講得好像很恐慌，但鐵定更怕哪裡都不能去。」

另外，因為原PO文中提到，「這次Omicron雖然傳染力很強（？），但似乎重症低，就當作小感冒吧！」覺得不用大驚小怪，但有人還是擔憂道，「問題是感染完ㄉ後遺症ㄋ」、「重症低不表示沒重症」、「想得肺炎是你家的事情」、「這跟民情有關，誰想害公司親友被隔離」、「網路上都嘛說不怕……現實比誰都孬。」