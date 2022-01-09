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桃機位處疫情震央　鄭文燦：多次採檢多層次匡列阻絕傳播鏈

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日於市府防疫專案會議時表示，機場為防疫第一線，也是此次疫情震央。因此，針對桃園機場擴大篩檢政策，市府已安排3家醫院分別執行，將於三天內迅速完成9,000名第一線機場人員的採檢工作，如產生確診個案，市府也將同步進行確診個案的疫調、匡列及隔離工作，以最快速度阻絕社區、職場、家庭三個層面的傳播鏈。

▲桃市府採高規格防疫最快速阻絕傳播鏈

▲鄭文燦市長視察社區採檢站運作情形。（圖／市府提供）

鄭文燦說，機場每日須面對來自世界各國的入境國人及旅客，每天都是壓力測試。目前Omicron變異株於全球大蔓延，使入境確診率大幅提高，為減少機場內的接觸風險，旅客入境動線必須越短越好。而機場風險與社區風險相互連動，因此相關防疫措施、對策依然要加嚴。Omicron變異株傳播速度快、潛伏期短，在防疫工作上，必須提高警覺，不能掉以輕心。

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尤其北北基桃為同一生活圈，市府將全力以赴，採取最高強度的防疫對策。鄭文燦也說，面對未來入境高峰期，疫情風險將持續至農曆春節，他提醒市民朋友應保持警覺，提高社區防疫對策，務必確實佩戴口罩，盡速施打疫苗，避免前往人潮聚集地，而任何農曆春節前的社區活動、區里活動及社團活動也應展延，以減少春節前的風險。

鄭文燦強調，以過去發生群聚感染的經驗，每位確診者一定會產生家庭、職場、社區等三個層面的傳播鏈，面對本次桃園國際機場群聚感染事件，市府採取大範圍採檢隔離策略，目前居家隔離人數已達351人，未來可能還會陸續增加。

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