女友家發現「沾滿體液」保險套！他綠炸怒驗DNA　意外糾變態犯罪

▲男子意外在女友住處內發現使用過的保險套。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名男子前往女友家中時，意外在女友家發現1個使用過、內部裝有體液的保險套，於是他怒氣沖冠地向女友興師問罪，他懷疑獨居在外的女友暗自「偷客兄」，然而女子卻覺得十分無辜，因為她根本不知道保險套從哪來，兩人在爭論後決定報警，卻意外揪出1年多前震驚社會的「精液恐怖襲擊事件」。

根據韓媒《TV朝鮮》昨（8）日報導，南韓某名男子1年多前拜訪女友獨自居住在外的租屋處，豈料卻意外在女友家中看到用過的保險套，且保險套內還殘留疑似精液的體液物質，他左思右想後認為根本就不是自己的，覺得自己被女友戴綠帽，於是綠光罩頂的他便和女友起口角衝突，最後兩人決定報警處理，並將該保險套交給警方。

警方將該保險套交給國立科學搜查研究院驗DNA，發現精液的基因組成並非是該名男子。調查結果顯示，認為精液的主人是第三者，這個結果讓該對男女顯得相當尷尬，而偵案小組內部也懷疑女子可能說謊，同時朝陌生人入侵住宅的方向偵辦該案，不過卻始終無法找到女子住處被陌生人侵入的蹤跡。

▲30多歲男子趁地鐵站人多混雜時，拿自己用過的保險套放進陌生女子背包。（示意圖／CFP）

時間到了去年7月，才終於讓該案有轉機！首爾江東警察署逮捕一名30多歲男性上班族A某，他坦承自己是在各大地鐵站對陌生女子犯下「精液恐怖襲擊事件」的主謀；警方調查結果也顯示，A某從2020年11月起，在長達7個多月的時間內，趁地鐵站人多混雜之時，趁機將裝有自己精液的保險套偷偷放進年輕女性的包包內。

當然，本案女主角也在不知情的狀況下淪為受害者，她根本不知道自己的背包或衣物被陌生男子藏進用過的保險套，最終保險套在無意間出現在住處，被男朋友意外發現。

多達10起的地鐵精液恐怖襲擊事件、以及女子家中所發現的保險套，最後經DNA分析後確定，皆為男子A某所為。據悉，目前A某被依破壞他人財物等罪嫌移送法辦。

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