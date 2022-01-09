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黑心加工廠噁爆！移工「穿涼鞋踩踏」晾乾魷魚　網曝：阿嬤也這樣

▲▼南韓魷魚加工廠發現有員工穿著布希鞋在魷魚上踩踏。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

▲南韓魷魚加工廠發現有員工穿著布希鞋在魷魚上踩踏。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0，欲觀賞完整影片可點擊上圖進入）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓又有一間食品加工廠的黑心生產過程遭踢爆！日前，一名疑似來自東南亞的移工在社群媒體TikTok上傳長達27秒鐘的影片，內容為數名員工腳穿白色布希鞋、站上魷魚堆踩踏的畫面，一堆又一堆的魷魚被擺放在髒亂不堪的地板上，這畫面讓南韓網友感到震撼，而該工廠疑似為知名企業的下游工廠。

根據韓媒《News1》、《釜山日報》，FM Korea等眾多知名南韓網路論壇出現許多類似貼文，內容引述一段疑似為泰國籍移工上傳至TikTok帳號的影片，從短短27秒鐘的影片內可以看到，室內有許多雜亂不堪的魷魚堆放在地板上，而工廠員工則到處隨意走動，同時還穿上白色布希鞋，站到魷魚堆上踩踏，以非常原始的手段「風乾」魷魚，畫面一出讓網友們感到震撼不已。

▲▼從門牌、標籤上的韓文字樣，可推估魷魚加工廠應該位於南韓，其衛生品質堪憂。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

▲▼從門牌、標籤上的韓文字樣，可推估魷魚加工廠應該位於南韓，其衛生品質堪憂。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

▲▼從門牌、標籤上的韓文字樣，可推估魷魚加工廠應該位於南韓，其衛生品質堪憂。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

不僅如此，從該帳號分享的其他則圖文影音也可以看到，員工們不時用手撕魷魚放進嘴邊啃咬，就好像是一般消費者在吃零食一樣。原本網友們以為工廠的地點應該位於中國、或是東南亞國家，然而相片與影片內可以清楚看到門牌、機器上皆有韓文的字樣，寫著5號室（5호실）、第1號機（제1호기），證實影片中的魷魚加工廠有很高的機率位於南韓。

報導指出，從段影片和相片，可以看到疑似是南韓當地特產品牌網購的招牌字樣；不過有網友認為，影片內每位員工都穿上同樣乾淨的白色布希鞋，應該是廠方內部的統一作業方式。據悉，目前該TikTok帳號已遭到移除。

▲▼從門牌、標籤上的韓文字樣，可推估魷魚加工廠應該位於南韓，其衛生品質堪憂。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

▲魷魚加工廠應該位於南韓，其衛生品質堪憂。（圖／翻攝自TikTok@artdanger0）

南韓網友痛罵，「我快要吐了」、「我實在搞不懂，為何會有業者甘願捨棄乾淨的美國製品、改而使用國產（南韓）」、「竟然拿吃的東西開玩笑，真是一群髒東西」、「好險我從幾年前就開始不吃了」、「以後魷魚乾這個選項就會從人生美食名單中移除」、「可是你去東海岸，如果有看到老奶奶在賣魷魚乾的，也可以發現她們會先用牙齒咬、再用雙手把魷魚攤開耶」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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