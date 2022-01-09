1922預約平台積極重啟　地方備110萬劑！陳時中喊話疫苗「一定夠」

▲陳時中喊話目前疫苗庫存一定夠。（圖／指揮中心）



記者許維寧／台北報導

受桃機群聚和本土案例影響，指揮中心宣布第三劑疫苗間隔時間縮短為12週，行政院長蘇貞昌也指示1922中央預約系統必要時將重新上線。指揮官陳時中表示，1922平台積極重啟中，疫苗第三劑誰能先打，相信地方衛生局都會做適切安排，目前地方衛生局疫苗配有110萬劑，中央庫存則高達700至800萬，疫苗一定夠。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日（1/9）新增11例本土個案、境外49例。

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有鑒於桃機群聚事件，中央與地方陸續催打第三劑疫苗，下午指揮中心召開記者會，媒體提問如防疫計程車駕駛、防疫旅館清潔原擔憂感染風險高，卻又擔心預約不到第三劑疫苗，是否有優先接種權利？再者防疫計程車駕駛若曾載過確診者，是否可繼續載客？

陳時中表示，防疫計程車駕駛若曾載過確診者能否繼續載客要根據疫調辦理，有些會列入自主健康管理、自主健康監測，有些則會要求做採檢，根據疫調來分類。

陳時中也說，目前1922平台積極重啟中，至於誰可以先接種第三劑疫苗地方衛生局都會做適切安排，譬如今天台中市也宣布下週起會對高齡者發放接種通知，但指揮中心評估隨到隨打也是好方法。

陳時中說明，目前地方衛生局配有疫苗110萬劑，中央庫存疫苗則有高達700至800萬劑，一定夠用。