場場爆滿！高雄開設第3劑接種站　每天「限量4千」這裡可預約

▲高雄開設第三劑疫苗接種站，幾乎場場爆滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃機群聚擴大至14人確診，也間接催動追加劑打氣。高雄市9日起至14日，在鳳山區設立第三劑接種站，提供莫德納疫苗，每日可提供4000人次接種，衛生局表示，今日近4000人預約施打，每天平均也超過3000人。

衛生局表示，因應國內出現Omicron變異株本土確診病例群聚事件，加上農曆春節返國熱潮導致社區感染風險提升，中央流行疫情指揮中心表示，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種第3劑（追加劑），以提升免疫保護力。

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▲▼高雄開設第三劑疫苗接種站，每天限量4千劑莫德納疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府今(9日)起至14日，一連6天的上午和下午，在鳳山區大東文化藝術中心加開第3劑疫苗接種站，現場提供莫德納疫苗，每日可提供4000人次接種，可先上市府疫苗預約系統預約 。未預約者，現場亦開放登記名額有限，額滿為止。

▲高雄開設第三劑疫苗接種站。（圖／高雄市衛生局提供）

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