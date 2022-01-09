施打疫苗禮券助攻！　台東醫院施打疫苗人數爆量200劑打光光

▲▼COVID-19疫情擴大，台東民眾也開始警覺，加上近日推出施打疫苗贈送200元禮券，讓部東醫院單日200劑疫苗一下子就秒殺。（圖／部東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

桃機群聚事件COVID-19疫情擴大，台東民眾也開始警覺，7日下午衛福部台東醫院施打默德納疫苗爆量200劑全滿；醫院分析，北部本土染疫個案增加讓民眾產生危機感，加上台東地區當日起開始贈送一、二劑施打民眾200元禮券，都是增加民眾施打意願的誘因。

部東醫院7日下午兩點開始施打默德納疫苗，中午開始就有民眾排隊，隊伍中還出現行動不便的輪椅民眾等候，義工來回穿梭提醒施打第一、二劑民眾要備齊證件或是黃卡，該院擺在中廊的登記桌像菜市場攤位一樣川流不息，人潮跟著隊伍一波一波向前移動，診間的護理師不停抽取疫苗打了一劑再接一劑，一直到下午四點人潮依舊持續。

該院藥劑科主任范龍昇指出，去年8~10月間疫情穩定期，打疫苗的民眾平均每天約40~50位，隨著境外移入個案增加和本土Omicron病例出現，每日人數開始爬上90~100位；一直到桃機群聚擴大民眾開始警覺，施打劑量翻倍增加。

▲民眾施打完疫苗領到200元禮券，直說：不無小補。

台東縣衛生局贈送施打第一和第二劑民眾200元禮券助攻，當然也是提高覆蓋率的主因之一；在某軍事基地承包工作的林姓民眾就說，沒打疫苗根本無法進入基地，為了工作順利他今天才打第一劑，志工發給200元禮券時他還驚訝一下，馬上轉手交給太太去買生活日用品，「不無小補啦！」他這樣形容。

