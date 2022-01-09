台中搶打疫苗爆增6倍！文心站今限600劑莫德納　這3處供BNT

▲文心森林公園接種破千人，到晚間將近10點才打完。（圖／市議員何文海提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

受國內疫情衝擊，民眾搶打第三劑，台中市昨接種人潮擠爆接種站，人數比上周暴增6倍！其中，文心森林公園接種破千人，到晚間將近10點才打完。衛生局表示，今日下午文心站由2名醫師及6組護理人力進駐提供服務並限量莫德納疫苗600人。另外，上午石岡區衛生所持續加診接種莫德納疫苗，下午東協廣場、家樂福西屯店及中清店則提供BNT疫苗。

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台中市昨日接種人潮擠爆接種站，29區衛生所及合約醫院共加開40診次及6處假日接種站，截至下午6時接種超過7400人，其中，文心森林公園接種約1000人為最熱門站點、東協廣場700人居次、楓樹里活動中心519人、樂成宮339人；而29區衛生所平均接種數約150人，以太平區衛所326人最多，另沙鹿區衛生所昨日也開設夜診提供莫德納接種。

昨日原訂下午1時開打的文心森林公園，中午過後就出現千人以上人龍，接種量較上週同期暴增5至6倍以上，但現場僅由2名醫師及6名護理人員負責接種，打到深夜才打完。

台中市衛生局指出，台中市莫德納疫苗，中央預估在本月11日、14日、18日分三批約5萬劑到貨；台中市BNT疫苗還有14萬劑，包括預留給學生校園接種的6萬劑。