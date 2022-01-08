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假正妹傳LINE約砲！喜歡Cosplay女僕一夜情　20衰男敗下去慘中招　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方獲報，一名陳姓男子在新竹籌組詐騙機房，於網路交友軟體假冒正妹要約砲，先是傳送假自拍影片色誘，還說「發生性關係時喜歡角色扮演」，要求被害人到指定網站購買4000多元的高價情趣服裝，下單收件後就搞人間蒸發，粗估有20多人受害，警方日前逮獲陳姓主嫌及一名機手，訊後依法送辦。

▲▼詐騙機手假冒正妹傳LINE約砲，還說喜歡一夜情穿情趣服裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詐騙機手假冒正妹傳LINE約砲，還說喜歡一夜情穿情趣服裝，一件要價4000多。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，綽號「阿涼」的陳姓男子在新竹地區籌組詐騙機房，從去年11月起就在交友網站上假冒正妹，尋找想發生一夜情的男子，先是加LINE好友傳送假的自拍影片、照片色誘被害人，第二步就是假意邀約被害人外出並發生性關係。

▲▼詐騙機手假冒正妹傳LINE約砲，還說喜歡一夜情穿情趣服裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詐騙機手假冒正妹傳LINE約砲，還說喜歡一夜情穿情趣服裝。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳嫌再以「發生性關係時喜歡角色扮演」，要求被害人到指定的購物網站上購買情緒服裝，有日式和服、護士裝、女僕、旗袍還有迷彩軍裝等等，售價約3500元至4600元不等，對比市價幾乎是10倍高價賣，等被害人收到情趣服裝，再以要洗過、看樣式等理由要求先拆封，隨後陳嫌就搞人間蒸發，導致被害人求償無門才發現遭詐騙。

▲▼專案小組到新竹逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲專案小組到新竹偏僻透天厝埋伏，特勤中隊翻牆逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報展開調查，發現陳姓主嫌住於偏僻巷弄的3層樓透天厝，透天厝外還有圍牆，周遭裝有多支監視器戒備森嚴，晚上都有數名年輕人出入行跡可疑，疑詐騙機房據點。

警方組成專案小組，埋伏許久後見時機成熟，由保大特勤中隊翻牆突襲，逮獲陳姓主嫌和一名機手，並當場查獲電腦、手機、筆電數台、現金新台幣8萬5千元、毒品愷他命、wifi分享器、監視器主機、無限分享器等贓證物品。警方表示，粗估受害者至少有20人以上，仍持續清查，而陳嫌至少從中獲利10萬元，另掌握3至4名嫌疑人正追查中，全案訊後依詐欺罪移送法辦。

▲▼專案小組到新竹逮人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方逮獲陳姓主嫌和機手一名，訊後移送法辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

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