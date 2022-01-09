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北市確診小黃司機找到了！黃珊珊：曾有輕微咳嗽　未來有症狀不得載客

▲▼黃珊珊出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

桃園機場清潔工、防疫計程車司機群聚感染引發外界擔憂，8日晚間傳出北部有1例防疫計程車司機採檢陽性，指揮中心也證實是60多歲男子，外傳居住地址填寫在新北市，但新北市長侯友宜9日澄清新北無個案。對此，台北市副市長黃珊珊表示，已有找到該個案，由於對方曾有咳嗽症狀，因此要求未來司機若有症狀就不得載客。

黃珊珊9日出席公開活動時，被問到有關防疫計程車司機確診一事，她指出，北市前幾天要求500多台防疫計程車到大佳河濱公園進行「車來速」篩檢，由於規定每週要篩檢一次，此次篩檢發現到新個案，Ct值大約是30，8日晚間接獲通報後就一直在找人，但由於對方填寫的通知地點不太正確，所以找了一段時間。

針對個案目前情況，黃珊珊提及，已經找到人了，可能是對方以前搬過家，現在先匡列其家人，也已經了解曾載過哪幾位客人，並作進一步採檢；主要還是得等中央正式認定後，由中央公佈相關內容。

至於個案到底屬於台北市或新北市？以及是否為舊案？黃珊珊回應，「我們不做任何評論，因為還沒調查完畢。」個案Ct值不是很低，但畢竟是防疫計程車，擔心有和客人接觸的問題；之前有些5月就確診的舊案沒被查出來，但因為台灣很久沒本土疫情，是否為舊案，仍要等中央判斷，「現在不做任何假設。」

最後，黃珊珊說，該案很特別的是有一些症狀，疑似曾有咳嗽狀況，但或許是很輕微，所以不以為意；北市現在要求公運處，只要防疫計程車司機有症狀就得跟車隊通報、不得載客。

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