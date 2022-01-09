男邊開車邊喝酒精提神飲料　嚇死人！座位下還有12罐下場曝

▲高雄市男子被警方攔下後，發現車內有含酒精的提神飲料以及6罐啤酒 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名55歲李姓男子在中華路違規停車，警方上前查看，沒想到窗戶一開，員警就聞到濃厚酒味，而副駕駛座下竟還有6罐未開的啤酒，以及7罐含酒精的提神飲料，其中一罐提神飲料已經打開，對李進行酒測後，酒測值為0.20mg/L，依法開單扣車。

這起案件發生在7日下午兩點，員警發現一部違規車輛，沒想到李一拉下車窗就傳出濃濃酒味，而且副駕駛座就放著一罐已開的含酒精提神飲料放，駕駛向警方表示，自己喝了一杯加水的提神飲料之後，覺得精神不錯，所以就從鳳山開車到處跑。

▲高雄市男子被員警進行酒測 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方同時也發現他的副駕駛座，除了有1罐已經開過的提神飲料，沒開的還有6瓶，另外還有6罐啤酒，警方偵訊時問李車上啤酒和提神飲料的用途，李問「自己患有慢性病，故常常借酒讓自己心情放鬆，所以車上習慣會放酒！都是給自己喝的」。

李雖酒測值為0.20mg/L，但因並未肇事，未達到觸犯刑法公共危險罪標準，警方除開單告發也依法扣車，李未來恐面臨1.5萬到9萬元的罰款，以及吊扣駕照1年。