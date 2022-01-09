你想看ㄐㄐ照阿？縣府人妻簡訊超鹹濕　新竹工程師綠爆怒了

▲新竹一名男子因與人妻戶傳鹹濕簡訊，被認證超越一般男女分際，判賠40萬。（示意圖／Pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師發現妻子與高中舊識外遇、互傳鹹濕簡訊「這屁股是我要摸的」、「你想看ㄐㄐ照阿？」等，一氣之下告上法院向小王求償。案經上訴，高等法院判小王要賠40萬元。可上訴。

判決書指出，新竹一名工程師與妻育有1子，婚後第三年時發現妻子與縣府工作的男同事戶傳鹹濕簡訊，「恩，你過敏的原因九成是因為睡你旁邊的不是我」、「我就想你啊，怎麼辦」、「這屁股是我要摸的」、「你想看ㄐㄐ照阿？」等語。

工程師認為，從簡訊的內容認為妻子已經與男同事發生過關係，每當讓想起這件事，都覺得非常厭惡，婚姻也瀕臨破碎，因此向小王提告求償60萬元精神撫慰金。

小王則辯稱，與人妻是高中舊識，學生時期曾經交往，現在只是普通朋友，而對話紀錄內看似涉及感情與愛意，但其實只是朋友間的玩笑話，否認侵害配偶權。

案經上訴，高等法院法官重新勘驗證據，認為小王與人妻的對話顯然非一般同事與朋友會聊的內容，小王明知女方已有家室，理當知道分寸，兩人互動明顯已超過一般男女的分際。法官審酌雙方經濟能力等一切情狀，判曾男須賠償40萬元。可上訴。

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