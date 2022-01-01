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情侶跨年返家國道火燒車驚險逃生　小客車燒成一團廢鐵

▲桃園情侶跨完年回程在國道火燒車　小客車燒成一團廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲小客車停在路肩，消防人員抵達現場時整台車頭已經完全起火。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

國道1號苗栗頭份路段在2022剛開始的首日清晨就發生火燒車意外。消防人員早上6點多獲報趕抵現場，只見一台停放路肩的小客車車頭起火、濃煙狂冒，幾乎整台車都被火舌吞沒，還好車上的駕駛與乘客及時逃生，並未受傷。

苗栗縣消防局2022元旦早晨晨6點多接獲報案，位於國道一號北上108公里處發生火燒車事故。消防人員到場時，只見停放路邊的小客車像發爐一樣，整台車被火舌吞沒，不斷冒出濃濃黑煙，消防人員大約十多分鐘後將火勢撲滅，而車輛則成一片廢鐵，完全看不出原貌。

據了解，車主是30歲的葉姓男子，與女友相約至台中跨完，結束後從台中返回桃園時，就在半途發生引擎冒煙，隨後快速起火，雖然車輛付之一炬，但還好2人快速逃生，未造成傷亡。

▲桃園情侶跨完年回程在國道火燒車　小客車燒成一團廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼小客車車頭全毀，整台車已確定報銷，成為廢鐵。

▲桃園情侶跨完年回程在國道火燒車　小客車燒成一團廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲桃園情侶跨完年回程在國道火燒車　小客車燒成一團廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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