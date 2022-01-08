撞見「已婚主管激吻同事」！他慘被調到景美...怨：都答應保密了

▲原PO意外撞見主管不倫戀情，隔天慘被調職。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

在辦公室工作容易日久生情，但若是不倫戀情被發現，會怎麼處理呢？有位網友就在《匿名公社》表示，自己意外撞見已婚主管跟同事激吻，沒想到隔天慘被調職，讓他哀怨「我都答應不會說了」。

原PO說道，昨天不小心在茶水間看到某已婚主管跟女同事激吻，「我當時答應他們不會說出去」，沒想到隔天一大早原PO就被通知調到景美分處，「突然調動也沒有理由，只說不高興就辭職」，這讓原PO相當委屈，「我都答應不會說了，還要整我？」

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原PO越想越生氣，認為如果真的想搞外遇就不要在公司亂來，「自己忍不住卻變成我的錯？」現在被調到景美，上班騎車路程也增加為20分鐘，要不是因為快過年了，原PO確實需要這份工作，「我也只能忍了」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「如果你當時有拍照錄影他們就不敢了，調走前趕快偷偷告訴同事們，你不說等你走了會被黑到無法解釋」、「可以說了，就光明正大說看到他們的事所以被調走」、「沒有保存證據是你的錯」。

面對網友的提問，原PO也在留言區補充，因為自己只是去茶水間泡茶，加上那裡沒有監控，所以並沒有主管偷情的證據，如果隨便跟別人說，「可能連工作都保不住」，其他網友聽了也表示認同，「有證據就可以講，沒證據只能接受現實，不然沒證據你一爆出來被反咬」。