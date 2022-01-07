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撞見已婚主管「激吻女下屬」…他隔天慘被調職：我都答應不會說了

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲不小心看到主管在公司外遇，害自己被調職。（示意圖／Pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

不小心在公司目睹主管外遇的一幕，不想惹禍上身於是裝不知情，結果隔天仍直接被調職！一名男子無奈表示，日前在茶水間看到主管和女同事擁吻，重點是主管為已婚身分，他當下立刻表明自己不會說出去，怎料隔天卻還是收到壞消息，他崩潰直呼「被出軌狗男女整了！」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，日前在公司茶水間，不小心撞見已婚主管和女同事在擁吻，當下震驚又尷尬，但完全不想要介入主管私生活，於是立即答應「不會說出去」，本以為能裝做這件事沒發生，想不到隔天一到公司，就被通知調到另一個分處，簡直晴天霹靂。

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲主管怕外遇曝光竟先下手為強。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

原PO指出，公司無緣無故調職，沒有任何原因，但他心知肚明是那位主管搞的鬼，「只回我如果不高興就辭職，我都答應不會說了，還要整我？」主管想在公司搞外遇，自己只是經過不小心看見，反而變成他的錯，以後上班都得多花20分鐘騎車，「但快過年了加上我很需要這份工作，我也只能忍了。」

網友紛紛替原PO抱不平，「有證據就可以講，沒證據就只能接受現實，不然沒證據你一爆出來被反咬」、「想辦法弄到主管老婆的聯絡方式，直接告訴他老婆」、「這是業障多，當作沒看到...日子會過得愉快些」、「主管動作也太快」、「都被衝康了就爆出來吧」。

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