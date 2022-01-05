疑夫偷吃掃把追打害倒地破頭亡　醋妻後悔抑鬱絕食11天離世

▲曾男被妻子懷疑外遇，爭執中不幸倒地撞頭死亡，曾妻自責抑鬱而終。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市1對60多歲的曾姓老夫妻長年相伴，去年妻子懷疑曾姓老公有外遇，2人為此發生爭執，曾妻一怒之下，在家裡拿掃把追打曾男，導致曾男跌倒，頭重地板破裂，因大出血陷入昏迷，曾妻請家人幫忙叫救護車仍回天乏術，曾妻自責害死老伴，為此茶不思飯不想，11天後抑鬱而終，台北地檢署將曾妻所涉過失致死案件處分不起訴。

這起夫妻爭執釀成命案發生在2021年6月5日凌晨，有慢性疾病的曾妻質疑曾男有外遇，曾男矢口否認，曾妻問不出個所以然來，拿起家中掃把不斷敲打曾男的頭部、臀部，曾男被打到重心不穩倒地，因頭部剛好撞擊地面，頓時昏迷不醒，鮮血不斷從破裂的頭部流出。

曾妻當場嚇傻，打電話通知家人，警消趕到先將曾男送醫急救，曾男最後仍因多量出血，引發低血容性休克死亡，檢察官獲報後，會同法醫前往相驗並安排解剖，日前報告出爐，證實曾男死亡有他殺嫌疑，曾妻因此成為傷害致死案件被告。

為了釐清事發經過，檢察官先傳喚了曾男的弟弟訊問，曾弟透露不想提告追究了，因為曾妻得知曾男死亡的噩耗後，十分自責，茶不思飯不想，連慢性病的藥也不吃了，案發後11天就抑鬱而終，檢察官調查戶役政資料確認曾妻已在當年6月16日死亡，依法處分全案不起訴。

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