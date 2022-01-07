獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

▲海軍銘傳艦外觀。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

海軍中校喻希豪前年任職銘傳艦輔導長期間，涉瞞著妻子與同艦蕭姓女士官多次出遊與上床，不但被媒體踢爆，還被妻子發現他存在雲端的偷情影片，喻妻心軟不告丈夫，僅告蕭女求償精神慰撫200萬元，蕭女認錯辯稱「一時失察」，事發已被軍方汰除、無力負擔高額賠償，台北地院認定蕭女和喻男不當往來，今判蕭女應賠50萬元，可上訴

銘傳艦駐地位於高雄左營，是美國海軍售台的派里級飛彈巡防艦，負擔反潛作戰與艦隊區域防空任務，喻希豪任職銘傳艦輔導長期間，主管艦上官兵心理輔導和凝聚精神戰力等任務，去年（2021年）9月卻被媒體踢爆，他不僅和同艦蕭姓女下士在艦上暗通款曲，登岸還多次牽手同遊商圈、風景區，被同袍部屬撞見。

媒體還指稱擔任魚雷下士的蕭女，仗著跟喻希豪的關係而打混摸魚，甚至氣焰囂張，卻不會被上級責罵，其他士官兵不滿要替蕭女不願做的工作收爛攤，向海軍司令部投訴，喻妻找蕭女理論還遭反嗆，事發後，海軍艦隊司令部將2人各記大過2次重懲，並檢討汰除。

喻妻隨即提告，指稱和喻希豪結婚10多年、育有3名子女，本來一家人幸福美滿，但丈夫2020年9月起性情大變，常為細故就跟她吵架，甚至在小孩面前對她動粗，更屢以公務之名不回家。

喻妻指出，後來從家裡電腦發現丈夫存在雲端的影片、照片和信件，才得知丈夫外遇蕭女，不僅互稱「愛你」、「攜手一生」等甜言蜜語，更有親吻、摟抱與裸身相見的親暱畫面，其實丈夫和蕭女先前已因不當往來，被軍方處分過，2人依然故我，丈夫還在小孩住院時，仍跟蕭女出遊。

喻妻原本告丈夫和蕭女連帶求償200萬元，後來心軟對丈夫撤告，但不願輕饒蕭女，批蕭女違反軍紀、不顧私德，使她承受莫大精神痛苦，要求蕭女單獨賠償。

蕭女坦承2020年10月因「一時失察」，和喻希豪多次出遊過夜，其中1次有上床，也寫情書給喻男，但她覺得自身行為跟社會價值不符，去年4月已跟喻男分手、切斷聯繫，事發後已遭軍方汰除而失業，只有高中學歷、身無一技之長，實在負擔不起高額賠償。

法官審理認為，喻妻提出的書信、影像足以證明蕭女和喻男不當往來，超過一般男女正常社交的分際，但喻妻主張蕭女和喻男至少發生8次性行為，其中7次雖有半裸合照等親密影像，仍無法確認有肌膚之親，審酌本案情節與雙方經濟能力，今判蕭女應賠償50萬元，可上訴。