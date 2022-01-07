　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

▲▼派里級,成功級,PFG-1112,銘傳艦,中華民國海軍。（圖／記者季相儒攝）

▲海軍銘傳艦外觀。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

海軍中校喻希豪前年任職銘傳艦輔導長期間，涉瞞著妻子與同艦蕭姓女士官多次出遊與上床，不但被媒體踢爆，還被妻子發現他存在雲端的偷情影片，喻妻心軟不告丈夫，僅告蕭女求償精神慰撫200萬元，蕭女認錯辯稱「一時失察」，事發已被軍方汰除、無力負擔高額賠償，台北地院認定蕭女和喻男不當往來，今判蕭女應賠50萬元，可上訴

銘傳艦駐地位於高雄左營，是美國海軍售台的派里級飛彈巡防艦，負擔反潛作戰與艦隊區域防空任務，喻希豪任職銘傳艦輔導長期間，主管艦上官兵心理輔導和凝聚精神戰力等任務，去年（2021年）9月卻被媒體踢爆，他不僅和同艦蕭姓女下士在艦上暗通款曲，登岸還多次牽手同遊商圈、風景區，被同袍部屬撞見。

媒體還指稱擔任魚雷下士的蕭女，仗著跟喻希豪的關係而打混摸魚，甚至氣焰囂張，卻不會被上級責罵，其他士官兵不滿要替蕭女不願做的工作收爛攤，向海軍司令部投訴，喻妻找蕭女理論還遭反嗆，事發後，海軍艦隊司令部將2人各記大過2次重懲，並檢討汰除。

喻妻隨即提告，指稱和喻希豪結婚10多年、育有3名子女，本來一家人幸福美滿，但丈夫2020年9月起性情大變，常為細故就跟她吵架，甚至在小孩面前對她動粗，更屢以公務之名不回家。

喻妻指出，後來從家裡電腦發現丈夫存在雲端的影片、照片和信件，才得知丈夫外遇蕭女，不僅互稱「愛你」、「攜手一生」等甜言蜜語，更有親吻、摟抱與裸身相見的親暱畫面，其實丈夫和蕭女先前已因不當往來，被軍方處分過，2人依然故我，丈夫還在小孩住院時，仍跟蕭女出遊。

喻妻原本告丈夫和蕭女連帶求償200萬元，後來心軟對丈夫撤告，但不願輕饒蕭女，批蕭女違反軍紀、不顧私德，使她承受莫大精神痛苦，要求蕭女單獨賠償。

蕭女坦承2020年10月因「一時失察」，和喻希豪多次出遊過夜，其中1次有上床，也寫情書給喻男，但她覺得自身行為跟社會價值不符，去年4月已跟喻男分手、切斷聯繫，事發後已遭軍方汰除而失業，只有高中學歷、身無一技之長，實在負擔不起高額賠償。

法官審理認為，喻妻提出的書信、影像足以證明蕭女和喻男不當往來，超過一般男女正常社交的分際，但喻妻主張蕭女和喻男至少發生8次性行為，其中7次雖有半裸合照等親密影像，仍無法確認有肌膚之親，審酌本案情節與雙方經濟能力，今判蕭女應賠償50萬元，可上訴。

ET快訊
丟丟妹「被兄弟砸場」　直播失控暴哭發毒誓
桃園疫情拉警報　各縣市防疫升級措施一次看
李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」　身分曝光揭真相
從長榮離職「改跑外送」被笑　他拋1.2億對帳單打臉：祝福前同
新北男拿刀走進超商喊：我想殺人！　店員嚇死
35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年　全靠家人餵飯換衣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

感情不順求下降頭！半年砸77萬無效　癡情女怒告詐欺結果出爐

板橋男半夜睡不著...拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

高雄身障少年出院回家了　一聽到「球棒隊」狂顫抖！母心碎淚崩

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

超跑三寶撞車影片曝！1480萬麥拉倫超車硬切　修理費報你知

板橋雙載機車左轉…對向女騎士來不及剎車撞上！3人噴飛倒地

朝警用機車撒尿還錄影比中指　男被逮辯：喝醉忘記了

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

感情不順求下降頭！半年砸77萬無效　癡情女怒告詐欺結果出爐

板橋男半夜睡不著...拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

高雄身障少年出院回家了　一聽到「球棒隊」狂顫抖！母心碎淚崩

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

超跑三寶撞車影片曝！1480萬麥拉倫超車硬切　修理費報你知

板橋雙載機車左轉…對向女騎士來不及剎車撞上！3人噴飛倒地

朝警用機車撒尿還錄影比中指　男被逮辯：喝醉忘記了

提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

富邦悍將第二指名左投　朱益生準備牛棚拚復出　

鄧紫棋宣布「正式進入全閉關」：再見各位！　下一步重大安排曝光

不斷更新／宜蘭陪病者必須PCR陰性　各縣市防疫升級措施一次看

《驕女》性暴力劇情網友告上NCC！　電視台謹慎回應：會避免不適當橋段

十銓去年營收76.53億元、年增2%　喊今年營收目標年增2成至92億元

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

受盤點及歐美假期影響！國巨12月營收月減7.3　密切關注供需狀況

顏清標住院　他轟綠營網軍：連過世者都不放過？

遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

高二成父親性奴　女大生宿營曝悲

酒駕撞死媽媽今告別式　重傷父女3人躺病房仍不知

朝館長開3槍！寶和會雙煞遭求償2000萬

李柏璋就是「沒品維尼」　PTT黑球員遭起訴

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

即／小貨車倒車沒注意！女等公車遭撞捲車底

即／台64線賓士車自撞　駕駛不幸身亡

老闆「闖紅燈硬上」面試女！

妻淪ETC全國最大欠費戶　夫怒砸爛車透天厝仍遭法拍

高雄男酒駕被攔　怒掏斧頭逼近

更多熱門

相關新聞

撞見已婚主管「激吻女下屬」　隔天慘被調職

撞見已婚主管「激吻女下屬」　隔天慘被調職

不小心在公司目睹主管外遇的一幕，不想惹禍上身於是裝不知情，結果隔天仍直接被調職！一名男子無奈表示，日前在茶水間看到主管和女同事擁吻，重點是主管為已婚身分，他當下立刻表明自己不會說出去，怎料隔天卻還是收到壞消息，他崩潰直呼「被出軌狗男女整了！」

囂張小三傳訊虧大老婆　用語讓人拳頭硬卻免賠

囂張小三傳訊虧大老婆　用語讓人拳頭硬卻免賠

追打外遇夫害命　醋妻抑鬱11天離世

追打外遇夫害命　醋妻抑鬱11天離世

母帶子共赴黃泉被救回　慘吃殺人未遂罪

母帶子共赴黃泉被救回　慘吃殺人未遂罪

珍藏品放前任家拿不回！　她崩潰

珍藏品放前任家拿不回！　她崩潰

關鍵字：

銘傳艦外遇劈腿婚外情

讀者迴響

熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面