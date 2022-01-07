曲線示威！囂張小三傳訊虧大老婆　用語讓人拳頭硬了卻免賠

▲囂張小三虧大老婆遇人不淑，酸言酸語未達妨害名譽程度竟免賠。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名囂張小三與人夫分手後，涉高調騷擾大老婆，包括密集傳簡訊、打電話，宣稱「我們替妳感到不捨」、「每個人都有遇人不淑的時候」、「女人只要經濟獨立，沒什麼好怕的」等語狀似打氣，大老婆聞出反諷味，怒告小三通姦62次、騷擾38次，求償共130萬元，台北地院審理認定小三介入他人婚姻屬實，判賠60萬元，但其餘行為欠缺佐證或未達貶損大老婆人格尊嚴程度，判決免賠。

本案小三與外遇人夫是銀行與證券公司同事，大老婆在民間社團任職，與老公結婚至今20多年、育有2名子女，2019年2月起，小三屢傳簡訊給大老婆，內容卻是「北鼻，委屈你了，還要跟不愛的人去，秀秀」、「北鼻，出來玩，開心點，別再說他是廢人，只會看韓劇看小說，不會教小孩，你再怎麼看他不順眼，都要忍耐好嗎？」等語。

大老婆一看驚覺不單純，質問老公得知竟然早在2016年2月就跟小三外遇，不但在國內頻繁到頂級摩鐵開房，甚至到國外出差，也在五星級酒店同房，而小三開始騷擾行為，就在老公與對方分手後不久。

沒想到小三不罷休，再傳自己跟前夫的親密影片、照片給大老婆，更向大老婆爆料「爸比說，等孩子20歲要跟你離婚，他說過好多次」，接著口吻一變，宣稱「「我們替妳感到不捨」、「每個人都有遇人不淑的時候」、「女人只要經濟獨立，沒什麼好怕的」等語，狀似為大老婆打氣。

大老婆覺得小三故意用反諷方式在示威，怒告小三與她老公通姦62次，求償精神慰撫60萬元，另列舉小三簡訊騷擾、4天連假共打100多通電話轟炸，侵害她生活安寧，求償20萬元，外加小三寄電子郵件、直接丟信或發送傳真到她娘家與工作地點，涉及公然侮辱與誹謗，再求償50萬元。

小三辯稱遭人夫威脅利誘上床1次，其餘求歡次數都被她逃脫，她傳簡訊寄電郵是催促人夫歸還佣金與墊款，至於人妻所稱騷擾、詆毀的文件，都不是她做的。

法官指人夫在被控妨害家庭案審理時，供稱與小三多次上床，小三還買摩鐵折扣券省錢，可見雙方確有婚外性行為，即使無法證明精確次數，但小三與人夫頻繁在摩鐵共處一室，已超出一般男女正常社交分際，判目前無業的小三應賠60萬元。

不過大老婆指稱遭騷擾、詆毀等情節，法官認為，簡訊內容未達干擾大老婆安寧生活的程度，且有些信件、通訊對話紀錄，大老婆僅提出翻拍照片、欠缺正本為證，而大老婆娘家親人收到的人夫外遇內容，遭貶損名譽者是人夫，且娘家沒對外散布，也沒查出小三傳給其他人，大老婆名譽不受影響。

事實上，大老婆另告小三涉嫌公然侮辱與誹謗，刑案法官雖不採信小三的否認之詞，但認定小三將人夫抱怨「家裡沒溫暖，娶到一個廢人」等語，僅告訴大老婆娘家，不符合意圖散布於眾的「公然要件」，加上小三刻意用狀似打氣的言語反諷，大老婆儘管難堪不悅，但無損自身人格、名譽，判小三無罪確定。

本案法官也持相同看法，以無法證明是小三所為，或小三所為並沒貶損大老婆名譽為由，將大老婆主張遭騷擾、詆毀而求償70萬元部分，都判小三免賠，可上訴。