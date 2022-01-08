飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

▲國外一名網友發現一名女子在飛機上傳訊息告訴親友自己已感染新冠肺炎。（圖／翻攝自Reddit／esporx）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國大型網路論壇「Reddit」最近出現一則眾人瘋傳的貼文，據網友PO出的照片顯示，飛機上一名坐在前排座位的女子正在用手機傳訊息，內容竟然寫著「我們感染了新冠肺炎……噓，所以我們要提前一天回家。」文章雖未說明後續狀況，仍引起網友正反熱議，有人認為女子沒公德心，也有人批評這樣偷拍很不道德。

根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，一名Reddit網友@esporx在2天前發文，標題寫道「這樣有合法嗎？」內容只有一張照片並無其他文字敘述，但已經足以讓網友們感到震驚、憤慨。照片的拍攝者在飛機上偷拍坐在前排座位的一名女性，只見她拿著手機正在輸入訊息，準備傳給別人，然而，訊息內容卻提到「我們感染了新冠肺炎（have COVID）…噓，所以我們要提前一天回家。在飛機上……」

有網友留言大罵，「那些知道自己感染新冠病毒卻不採取預防措施，保護他人安全的人，真XX該死」、「去X的，向空服員揭穿她的事，看到什麼就說什麼」、「這時候你應該大聲對她說，『等等…你感染病毒了？』讓她周圍的人知道，看看她會有多坐立難安。」

一部分網友則指出，拍攝照片者偷看了別人的手機訊息還翻拍下來，根本是「怪人」、「渾蛋」。網友表示，「我懷念那些人們不會多管閒事的日子」、「為什麼要偷看別人訊息，好像這是你的事一樣，你甚至不知道她是不是在開玩笑」、「就是個變態，我討厭你們這種人」、「不管對方傳什麼，偷看的舉動很垃圾」。不過也有人回應，當他人的健康與生命受到威脅時，隱私應該被排除在外。

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