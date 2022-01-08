夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」肉色外露

▲ 坎貝爾的洋裝在舞池裡斷成3截。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕女子在網路上購買一件要價75英鎊（新台幣近2900元）的水鑽洋裝，並在跨年夜穿上這件戰袍到夜店狂歡，沒想到才踏進舞池沒多久，身上的洋裝竟當場解體，胸部和丁字褲頓時坦露在外，匆忙離開夜店時已經將近全裸，令她氣得上網抱怨。

根據《每日郵報》，21歲女子坎貝爾（Destiny Campbell）花了75英鎊網購一件服飾品牌Sorelle UK的深V露背禮服，跨年當晚就穿著這件閃亮的性感洋裝，到利物浦一家夜店參加舞會，沒想到才進舞池狂歡沒多久，洋裝竟斷成3截，令她不得不逃出舞池，走回飯店的路上已經幾乎全裸，只能用雙手遮掩酥胸。

坎貝爾回憶道，進到夜店約一個半小時後，她的友人發現異狀提醒她，「那時候我的胸部已經要從洋裝裡掉出來了。我試著按住底部，胸部才不會外露，但洋裝下擺突然之間散開，整件都解體了，真的不誇張。我和朋友一起離開夜店，幾乎是光著身子走回去，用手遮住胸部，肚子和屁股都露在外面。有些男人朝我走來，想要摸我」，令她覺得丟臉又害怕。

坎貝爾事後氣得向店家投訴，衣服品質實在太差，並要求退款，沒想到業者竟表示，因為衣服已經嚴重損壞，無法退款，在購買頁面也有提醒，水鑽禮服必須小心處理，且建議選購比平常大一號的尺寸，令坎貝爾更加憤怒，「我看起來像個胖子嗎？我的天啊，你基本上就是在說我胖，根本大錯特錯。」

坎貝爾氣得向業者表示，「為了不讓大家看到我的裸體，我拚命跑回去，一邊想把衣服綁起來，但衣服已經斷裂了。身為供應商，你們有責任確保禮服安全。我不是白痴，我也知道怎麼照顧一件精緻的禮服，不要侮辱我」，若業者不願退款，她就要告上法院。

她說明，她在一個月前就收到這件禮服，如果尺寸真的太小，早就換貨了，以前在這家牌子買的衣服品質也不錯，沒想到這次卻這麼糟糕，氣得在社群網站上分享這段購物經驗。她與業者經過一番激烈爭論後，Sorelle UK終於同意全額退款，並再次向她道歉。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》