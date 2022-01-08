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祕魯「巨根雕像」挺不過7天！　小頭慘被爆擊破大洞

記者張靖榕／綜合外電報導

祕魯北部城市莫切（Moche）一座今年新設立、超過3公尺高的「巨大陰莖雕像」，剛揭像就吸引大批民眾前來觀賞「雄偉」的畫面，但沒想到才過幾天就因為惹怒部分衛道人士，半夜遭人破壞，雕像龜頭處被砸破一個洞。

▲▼秘魯莫切市的驚人雕塑。（圖／翻攝莫切市政府臉書）

▲▼雄偉象徵生育力的莫奇卡文化雕像，竟然遭人惡意破壞。（圖／翻攝莫切市政府臉書）

▲▼秘魯莫切市的驚人雕塑。（圖／翻攝莫切市政府臉書）

《衛報》報導，這座由玻璃纖維造成的陰莖雕像，是前哥倫布時期莫奇卡（Mochica）文化的信仰代表，陪葬時經常出現的陶瓷器皿形狀，象徵強大的生育力。

該座雕像距離祕魯第三大城特鲁希略（Trujillo）僅15分鐘車程，今年初設立後立刻引起話題轟動，除了成為人們的新去處，也引起部分人的怒火，認為畫面非常不雅觀。不過儘管有負面聲浪，絡繹不絕的人潮仍然證明雕像有助於促進當地觀光。

揭像才不到10天，這座高於3公尺，陰莖朝正前方45度昂然挺直的雕像，卻在一夜間被人砸破了龜頭位置，彷彿男性最看重的器官真的遇到了嚴重的撕裂傷。

▲▼秘魯莫切市的驚人雕塑遭人破壞。（圖／翻攝推特）

▲雕像龜頭部分被砸破，讓人看得都痛。（圖／翻攝推特）

莫切市市長巴贊（Arturo Fernández Bazán）表示，7日凌晨2點時，3名穿著帽T蓋住頭的嫌犯持刀抵住警衛的脖子，讓他無法利用無線電通知救援，接著其中2人猛力砸破雕像的龜頭。據了解，嫌犯在逃逸時還開槍慶祝，顯然是對雕像帶著滿滿的敵意而來。

該座雕像是由一位藝術家捐贈給當地政府，希望促進當地的文化復興和推廣，巴贊也高興力挺藝術家，表示未來還計畫要再立30座莫奇卡雕像，其中10座會是呈現性意味或代表生育力的雕像。

巴贊表示身為祕魯人，「我們所有人都應該為我們多元的文化遺產感到驕傲，當然也包括人類與生俱來的性和感情的部分。」她說雖然任何理由都不允許有人蓄意破壞雕像，但她也認為若能針對雕像的文化面做出更完善的解釋，或許就能解決它所帶來的爭議。

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