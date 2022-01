機上亂搞只能自己回家！百名網紅「無罩轟趴」總理震怒　航空業拒載

▲加拿大陽翼航空。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

全球新冠疫情因變種病毒Omicron強勢侵襲而產生新的變數,各國面臨疫情升溫、接種疫苗後突破性感染比率大增等窘境,然而一群真人實境秀的明星、網紅卻無法意識到事態嚴重性,在加拿大飛往墨西哥的班機上脫下口罩開轟趴、抽電子菸、喝酒玩鬧,不僅引起當局高度重視,甚至航空公司也以機組人員健康安全為由,紛紛表示拒載。

綜合外媒報導,真人實境秀的藝人、網紅等共100名乘客去年12月30日組團包機,從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆,不過一群年輕氣盛的熱血男女似乎早已忘了防疫規定、也忘了全球依舊無法擺脫疫情帶來的恐懼,就這麼在飛機這個密閉空間上嗨了起來,不僅擠在狹窄的機艙內脫下口罩熱舞、搖滾、開趴,甚至還抽起電子菸、喝酒作樂。

該段影片上傳推特等社群媒體後,引起加拿大當局高度關注,總理杜魯道(Justin Trudeau)甚至震怒直言,「這群人是白癡嗎?我對此感到相當沮喪」,加拿大交通部則承諾會全力展開調查。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk