機上亂搞只能自己回家！百名網紅「無罩轟趴」總理震怒　航空業拒載

▲加拿大陽翼航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠疫情因變種病毒Omicron強勢侵襲而產生新的變數，各國面臨疫情升溫、接種疫苗後突破性感染比率大增等窘境，然而一群真人實境秀的明星、網紅卻無法意識到事態嚴重性，在加拿大飛往墨西哥的班機上脫下口罩開轟趴、抽電子菸、喝酒玩鬧，不僅引起當局高度重視，甚至航空公司也以機組人員健康安全為由，紛紛表示拒載。

綜合外媒報導，真人實境秀的藝人、網紅等共100名乘客去年12月30日組團包機，從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆，不過一群年輕氣盛的熱血男女似乎早已忘了防疫規定、也忘了全球依舊無法擺脫疫情帶來的恐懼，就這麼在飛機這個密閉空間上嗨了起來，不僅擠在狹窄的機艙內脫下口罩熱舞、搖滾、開趴，甚至還抽起電子菸、喝酒作樂。

該段影片上傳推特等社群媒體後，引起加拿大當局高度關注，總理杜魯道（Justin Trudeau）甚至震怒直言，「這群人是白癡嗎？我對此感到相當沮喪」，加拿大交通部則承諾會全力展開調查。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 6, 2022

為了班機上的其他乘客、機組人員與空服員健康安全著想，他們所搭乘的陽翼航空（Sunwing Airlines）嚇得趕緊取消1月5日回程班機，堅持拒絕載送在機艙內嚴重違反防疫規定的乘客返國；另外，越洋航空（Air Transat）、加拿大航空（Air Canada）也以類似理由拒絕載送。

100名乘客中的活動主辦人阿瓦德（James William Awad）在證實1月5日回程航班遭到取消後，便持續與陽翼航空取得協商，不過最後仍舊協商未果。因為陽翼航空要求，不得在5小時的航程內為這100名乘客提供餐食服務、不得在機內飲酒，且不得隨意離開座位、上廁所則除外，全程需得允許保全陪同搭機，當然保全費用須由阿瓦德承擔。

阿瓦德似乎還不清楚事態嚴重性，他表示雖然能夠理解航空公司為配合防疫政策所做出的規定，因此同意大部分條件，不過卻對5小時航程上不供餐的做法感到「無法理解」。