醫院、長照暫停探病探視　北市：有例外狀況可訪視

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，7日新增62例新冠肺炎確診病例，分別為4例本土個案、58例境外移入；其中，境外移入確診數是自疫情爆發以來，單日新高紀錄。為了預防疫情擴大，台北市長柯文哲宣布，暫時停止前往醫院、長照中心的探訪，但仍有特殊的例外狀況，在落實實名制、配戴口罩等條件下，可入院陪病。

北市府8日補充，8日起一般護理之家、住宿型長照機構等，停止探視。除了現有的陪住人員以及「例外狀況」，原則暫停親屬進入機構。2點例外狀況為：1.住民出現嚴重身心不是症狀，如失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫；2.經機構評估有必要探視者。

北市府強調，有上述2點需求的親屬，要進入探視，務必出具訪視前3天內採檢的篩檢陰性證明，落實預約制、實聯制、詢問TOCC及全程配戴口罩。

至於醫院部分，則有以下3點例外狀況，可以在條件下入院陪病。1.病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家人陪同或簽署同意書者；2.急診等單位，因應蹦人病情之需要；3.其他因病患病情惡化或醫療處置需要，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。探病者應依據流行疫情指揮中心規定，出示3天內抗原快篩或PCR篩檢陰性證明。