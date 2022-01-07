163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯！驚悚照曝光　科學家解密死因

▲卡普奇尼地下墓穴的孩童木乃伊。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

義大利西西里島的一座地下墓穴裡，藏有1284具距今有100至200年歷史的木乃伊，其中有163具是童屍。這些孩子的皮膚、頭髮都保存的非常完好，除了衣著相當華麗之外，還有些人被裝上了假眼球，科學家形容，「就像是他們正盯著你看一樣。」

根據《紐約郵報》報導，位於西西里島巴勒莫的「卡普奇尼地下墓穴」（Capuchin Catacombs）內，藏著1284具木乃伊被推放在墓穴的地窖和房間裡，其中有163具是童屍。這些孩童的死亡時間推估在1787年至1880年之間，儘管距今已數百年，但木乃伊的皮膚、頭髮和衣著都保持地相當完整，就像是熟睡中的洋娃娃。

▲卡普奇尼地下墓穴的孩童木乃伊被裝上假眼球。（圖／路透社）



在當時，被做成木乃伊是富裕身份的象徵，代表著死後也能保有地位和尊嚴，史坦佛夏大學（Staffordshire University）博士史奎爾斯（Kirsty Squires）表示，這些孩童的木乃伊除了衣著華麗，明顯是被精心打扮過以外，有部分的屍體還被裝上了假眼球，「就像是他們正盯著你看一樣。」

▲卡普奇尼地下墓穴的孩童木乃伊被裝上假眼球。（圖／路透社）



史奎爾斯說，他們將進行一項為期兩年的研究計畫，針對其中41具兒童木乃伊進行X光掃描檢查，希望能藉此更了解這些孩童木乃伊的生前健康和發育狀況，「我們知道他們屬於中產階級，但我們不知道這些孩子是否有可能是死於特殊疾病或發展遲緩。」

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