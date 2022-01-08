柯文哲預言家！第3劑縮短間隔馬上搶爆　恐現排擠效應壓縮緊急需求

記者陳家祥／台北報導

因應第3劑疫苗施打間隔縮短到3個月，北市延長開放台北市疫苗預約系統， 8日上午9點系統一開放，15分鐘就湧進預約潮，完成2萬3633人，9點30分就出現預約額滿狀況，相當踴躍。7日才說中央此舉會造成一窩蜂效應的台北市長柯文哲「預言成功」，8日他表示，民眾不會管是不是優先人員，一定都湧進來。

「昨天中央突然說開放，結果我們15分鐘湧入2萬3千多，一窩蜂。」柯文哲8日上午受訪表示，衛福部有召開緊急會議，如果純粹專業考量，如果是他來決定，一定預約第3劑機場、旅館、醫院都先打。

柯文哲說，突然開放滿3個月可以打，台灣有6、700萬人可以打，打仗一定要先知道哪一個是重點要害，重兵防守，現在突然一開放，有600萬以上的人符合資格，一湧進來，因為每個人是這樣，「日頭赤炎炎、隨人顧性命（台語），他不會管我不是醫護人員、應該先讓給那些醫護人員先打，一定全部湧進來」，所以那個系統就會讓那些不是最緊急的去擊垮最緊急的，一開始我就建議，如果我來決定應該是機場、旅館、醫院先打。

柯文哲強調，台北市還是兩線處理，現在大概最多下個禮拜會打10萬劑，但還是留一下量能先處理醫院旅館跟機場。不過是這樣，今天我知道大家都很急，會湧進來，但是不要害怕，禮拜一下一波的預約就開始了。