終結13天「嘉玲」　境外生新增4確診、校園累計總數達942例

▲境外生新增4例確診，校園累計總數達942例 。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，昨境外移入個案暴增58例創新高，而根據教育部今（8日）公布最新統計資料，截至昨（7日）天為止，各級學校新增4例確診，都是境外移入，境外生累計確診達219例，也讓校園連續13天「嘉玲」暫時劃下句點，全國校園累計總數達到942例，但台灣本土學生則連續28天沒有新增個案。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3億人，各國確診數短期暴增，台灣本土也爆發群聚感染，累積13人確診，昨境外移入暴增58例，創下歷史新高，後續疫情發展引發各界關注。

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▼境外生新增4例確診，校園累計總數達942例 。（圖／教育部提供）

根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數來到942例，新增4例都是境外移入，也都是大專校院學生，總計境外移入大專校院學生182例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續28天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。