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桃園群聚+13「出門還會掃實聯制？」　鄉民曝2種地方恐怖

▲▼台北市部分夜市自29日起在落實實聯制登記、酒精消毒等防疫措施的前提下逐步微解封,小週末的寧夏夜市擺脫休市時的蕭條景況,迎來久違的逛街人潮,新冠肺炎,武漢肺炎,本土疫情,社交距離,紓困,攤商,攤販,擺攤,餐飲業,禁止內用,外帶,人流,三級警戒。（圖／記者李毓康攝）

▲出入公共場所，大家還會掃實聯制嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

桃機群聚案7日再+1，是一名女保全，推測傳染途徑是在入境大廳與旅客接觸，群聚案累積至13人。疫情緊繃之際，有網友好奇拋問「大家還會掃實聯制嗎」，文章引發討論，多數網友直言都沒掃了，可能年輕人進出超商或餐廳會掃一下，但有人點名2個場所最可怕，「歐巴桑根本沒在管你！」

桃園機場群聚案燒進社區，累計13人確診，包括7名清潔工、1名防疫計程車司機、2名歌友會成員、1名成員妹妹以及2名女保全。陳時中再7日晚間證實，新增的女保全確診者，為前一例女保全（案17371）的匡列對象，採檢確診，傳染途徑疑似為在入境大廳與旅客接觸。

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對此，桃園市長鄭文燦提到，7日新增的女保全疫調後，確認足跡主要在桃園，目前看來機場不會只有一條傳播鏈，會有許多不同的感染源，而這也代表社區有風險，「機場有確診，社區就不是安全的，一定有社區的足跡。」

面對疫情緊繃，而過年剩不到1個月，PTT上網友則怕爆討論「實聯制到底現在是還在推嗎？」原PO表示，進出雙北超商時，基本上店員不會要求掃QR Code了，「年輕人進出還會掃個兩下，歐巴桑根本沒在管你」，至於傳統市場與夜市「更不用提了」，讓原PO拋問「所以實聯制現在到底是不是還在燒錢執行的一個東西？要不要認真做？」

事實上，實聯制自去年5月上路，用意就是當確診者出沒店家時，可讓疫調單位迅速掌握案例足跡，以防堵疫情擴大。

▲▼超商實聯制的QR CODE（圖／記者劉維榛攝）

▲網友直言，進超商都懶得掃實聯制了！（圖／記者劉維榛攝）

底下網友也坦言都沒掃QR Code，「大部分沒掃，店員都不會提醒了」、「我都沒在掃欸」、「看過很多，手機拿出來假裝一下」、「你假裝有掃，店家假裝有看」、「你各位要自律啊」、「現在又要了，很擔心店員...」「我不掃了，因為沒讓我看到應用的實效」、「不會提醒 命重要」；少數網友則回應「電影院、全聯、好市多一堆餐廳都還有」。

不過有網友回文抱怨，自從掃了實聯制，反而更容易接陌生電話，「開始一堆詐騙電話，有車貸、股票投資推銷，不然就一堆垃圾簡訊要你加LINE群組，LINE也一堆莫名其妙帳號跑來加你。」

針對電話個資外洩疑慮，本站曾報導《實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答　再揭行銷電話解法》，立委就質詢國家通訊傳播委員會（NCC），質疑這會不會是簡訊實聯制有洩漏個資的可能。不過，NCC主委陳耀祥直接否認，強調NCC有督促電信業者妥善保管民眾個資，並無發現有業者外洩。

陳耀祥認為，會有這樣的感覺，可能是疫情期間，大家使用手機頻率增高，「因為你有連網嘛！連網就容易會這樣。」說法一出，許多人都不買帳，紛紛直呼難以接受。不過，3C達人「電腦王阿達」就表示，以實聯制簡訊發送的內容來看，確實無關用戶個資，所以實在難跟推銷電話或垃圾簡訊做連結。

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友反映，狂接到推銷電話。（示意圖／記者曾筠淇攝）

至於要如何避免接到這種推銷電話，「電腦王阿達」針對2種方式給出解法，首先是「拒接銀行電話行銷」5步驟，如下：

1.接獲銀行電話行銷，留下銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品等資訊，做為未來申訴等證明

2.向對方表明不願再接到信貸、信用卡、保險等金融商品行銷電話

3.若銀行電話行銷人員銷售保險商品，屬違法，可向金管會檢舉、申訴

4.若表明拒接行銷電話後一週，又接獲相同銀行賣同一商品或其他商品，可向金管會申訴

5.將銷售銀行、人員編號、電話、銷售商品，於上班時間向金管會申訴

另外，還有一個更簡單的方法，就是「下載Whoscall」，在手機裡安裝這款APP後，記得到「設定」>「電話」>「通話封鎖與識別」>將「Whoscall」開啟，在正常運作下，有人來電時就會顯示對方資料。不過，要注意的是，Whoscall得定期更新名單，否則過一陣子，就會看不到來電者是誰了。

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