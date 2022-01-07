牙醫柯建銘要「拔國民黨的牙」　勉勵林靜儀：繼續為台灣民主接生

▲柯建銘今天晚間南下力挺林靜儀。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選將在9日登場，民進黨立院黨團總召柯建銘今（7日）晚間率「新竹隊」南下站台力挺，將他出身牙醫和候選人林靜儀婦產科執業經驗類比，自稱要「虎口拔牙」，專拔國民黨的牙，而林則將繼續為台灣民主接生，「這一票將是價值的選擇，攸關選擇正義或邪惡、台灣向上或向下的力量」。

柯建銘今天晚間出席「勇敢挺靜儀，正義一定贏」大肚場造勢晚會，率領民進黨新竹市議員大聲疾呼說，相較新竹市長林智堅棄選2022，國民黨候選人顏寬恒卻為了家族勢力堅持參選，「妨礙中二選區最大一座山、最大一塊石頭就是顏寬恒家族」，大家一定要讓台灣民主發展打通任督二脈，這是這次選舉最大的意義。

柯建銘說，他和林靜儀都畢業自中山醫學大學，他是牙醫、林靜儀則是婦產科醫師，「我常常在想，我一日牙醫，終身牙醫，到現在我還在執業呢！我在虎口拔牙，拔國民黨的牙」；而林靜儀醫師過去擔任黨團幹部，她是一個人才，未來也要讓她為台灣的民主發展好好接生。

柯建銘直言，此次中二選舉將是台灣終結、告別黑金時代的終局之戰，台灣的民主發展已經到了一個重要的分水嶺，「這個分水嶺我們走過去，整個台灣的民主鞏固將會再往前邁進一大步」，這一票將是價值的選擇，攸關選擇正義或邪惡、台灣向上或向下的力量，而林靜儀當選也不只是她個人或民進黨的勝利，而是台灣要往上提升最關鍵的選戰。