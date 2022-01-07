陳柏惟嗆顏寬恒「滿嘴豪洨講白賊」　林右昌酸：每次選舉都住院

▲陳柏惟出席「勇敢挺靜儀，正義一定贏」大肚場造勢晚會。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選將在9日登場，民進黨今（7日）晚間在大肚舉行造勢晚會，吸引超過8千人線上同步觀看。台灣基進前立委陳柏惟助講時怒嗆國民黨候選人顏寬恒家族說，「台中是台中人的，不是他們家的！」還痛批顏「滿嘴豪洨講白賊」，2020年選輸他就「起呸面」（翻臉），呼籲民眾力挺林靜儀，現場民眾則高呼「疼惜陳柏惟、支持林靜儀」口號表達支持。

陳柏惟今晚出席「勇敢挺靜儀，正義一定贏」大肚場造勢晚會時表示，這一次投票，不是什麼對抗中國，也無關疫苗、萊豬，而是攸關建立一個公平正義的社會，要投給一個有未來的國家，不要走回頭路，「台中是台中人的，台灣是台灣人的，不是他們家（顏家）的！」

陳柏惟諷刺說，他過來路上看到顏寬恒的看板，在地人都知道，這些看板一輩子都是他們顏家掛的，罷免期間也都是罷免團體在掛的，但顏寬恒方卻說他和罷免團體沒關係，「這個人就在豪洨（胡說八道）啦！把白賊（說謊話）的人拖下來好不好！」

「我大概是全台灣對他家最好的人」，陳柏惟說，2020年立委選舉他來台中參選時，所有人都說顏家的不是，而他都說民主選舉大家要互相尊重，結果勝選之後顏家就翻臉、輸不起了，「看看他們是怎麼對待我的！這種滿嘴豪洨講白賊、起呸面（翻臉），這種人叫做小人，我們不要讓他做我們的立委！」

此外，對於昨（6日）晚間傳出顏寬恒父親顏清標因被媒體詢問祖墳的事，氣到血壓飆高掛急診，林右昌今天晚間上台助講時，意有所指地說，「最近聽說好像有某某人住院，不過我印象中，選舉這麼多次，他們家都有人住院。當然這是人之常情，但為什麼這麼剛好，每次選舉都有人住院，這就不知道了。」