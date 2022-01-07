賴清德痛批顏家家財萬貫　「豪宅是總統府一半大還不只一間」

▲賴清德出席大肚場造勢晚會。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選將在9日登場，民進黨今（7日）晚間在大肚舉行造勢晚會，副總統賴清德壓軸登場助講時，舉起候選人林靜儀的手高呼凍蒜，並痛批顏家侵佔國家土地，獲得家財萬貫，「豪宅差不多是總統府一半大欸！而且還不只一間！」呼籲支持者1月9日全力支持林靜儀，「中二選區應該要開始改變的時刻到了！」

賴清德今晚出席「勇敢挺靜儀，正義一定贏」大肚場造勢晚會時表示，支持林靜儀是基於兩個道理，其一是，從政之初大家都是一般家庭，但現在看看，顏家家財萬貫，土地6、70筆，「豪宅差不多是總統府一半大欸！而且還不只一間！」他痛批，顏家侵佔國家的土地，其參與政治不是為了社會、人民、國家，而是為了家族的利益，因此應該支持正道，支持專業的林靜儀。

賴清德說，第二個道理是，「你要去做兄弟就去做，但做兄弟不能涉政治啦！」台灣民主政治發展途中，當主流對抗非主流時，黑道勢力趁勢參與政治，透過政府的勢力去謀取私人利益，破壞社會風氣，對國家、社會影響非常大，懇求鄉親為社會正義站出來。

賴清德說，台灣經過民主化，現在的社會已經和過去不一樣了，「有哪個家族能像顏家一樣，有這麼大的財富、這麼大的勢力，現在還要有政治力量」，他要拜託大家，立法委員不只對地方發展很重要，對國家的未來也一樣重要，應該要支持林靜儀，因為她心中有大家，有中二選區未來的發展，有未來台灣國家發展的需要。

「中二選區應該要開始改變的時刻到了！」賴清德呼籲，有勇氣改變才有辦法獲得幸福的未來，過去中二選區有台中港、風力發電、漢翔工業等，條件沒有其他選區差，為什麼現在發展卻沒有辦法和其他區比？並批評顏家獲得民眾支持擔任省議員、立委，現在連女兒都當了市議員，但心卻不放在人民和地方，而是放在家族利益上。