王牌造型師不藏私！教學一半「瞄準女模秀髮」狂吐口水　全場嗨了

For those who goes to Javed Habib's saloon pic.twitter.com/dblHxHUBkw — Rishi Bagree (@rishibagree) January 5, 2022

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦發生一起離譜案件，知名造型師哈比卜（Jawed Habib）6日舉辦工作坊、開班授課，並且當場邀請一名女性學員上台當模特兒。他一邊解說，一邊示範怎麼做造型，卻突然說道，「如果沒有水的話，就用口水吧」，接著當眾朝女模的頭髮吐了2坨口水，竟還獲得滿堂彩。此影片在社群媒體上瘋傳，引發鋪天蓋地的抨擊。

印度媒體報導，受害女子古普塔（Pooja Gupta）也是一名髮廊老闆，才會參加那一場工作坊。她在推特上表示，哈比卜把自己叫上台，只是為了羞辱，「他都不回答我的問題，還用力推我的頭。我叫他不要推，因為我的頸椎有問題」，之後就發生吐口水事件，「我下台後，哈比卜的助理跟我說，他只是在開玩笑。」

▲印度知名造型師哈比卜（Jawed Habib）朝女模兒頭髮吐口水。（圖／翻攝推特@rishibagree）

哈比卜事後發布道歉聲明，宣稱只是想讓氣氛變得輕鬆愉快一些，「這些都是專業研討會，參加者也都是我們業界的專業人士，當這些課程變得越來越漫長時，我們必須讓氣氛變得更幽默。如果你真的感覺受傷，我打從心底感到抱歉，請原諒我，我很抱歉。」

全國婦女委員會（NCW）指出，哈比卜亂吐口水的行為不僅不尊重他人，也違反防疫規範，必須受罰，「委員會非常認真看待這起事件，不僅要以最嚴厲的措辭譴責此事，也尋求你們（警方）的緊急干預，依照法律程序，採取立即行動。」



